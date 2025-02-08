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轟民進黨悲哀！政績僅「全台大罷免」　黃珊珊籲這4件事才該完成

▲▼黃珊珊出席民眾黨總統大選政治獻金查帳進度記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

新的一年，罷免進入熱戰階段，朝野僵局依舊未見解方。對此，民眾黨立委黃珊珊今（8日）回顧近期大事直言，執政黨顯得毫無作為，僅剩「覆議、釋憲、罷免」手段，拿不出令人信服的執政成績，盤算的都是下次選舉利益，以「全台大罷免」作為民進黨唯一政績，真是悲哀。她也點出4件執政黨該做的事，呼籲賴清德總統與立法院積極溝通、協調。

黃珊珊表示，不平安的新年開始，春節假期剛結束，開工伊始即充滿不安，除了台灣政壇上演「全台大罷免」戲碼，社會氛圍動盪不安，更重要的是川普宣布提高關稅，甚至揚言對進口美國的晶片課徵更高的關稅，牽動國際政治、經濟局勢。

黃珊珊表示，大S辭世消息令人不免惋惜，還這樣年輕，竟因流感併發肺炎而隕落，令人感慨世事無常，健康與平安，看似平凡，卻是人生難得的福份。無奈這樣令人遺憾的消息竟也成為有心人士企圖煽動仇恨，作為意識形態鬥爭的籌碼。

黃珊珊提到，DeepSeek以低成本黑馬之姿「震驚產業界」，重挫股市，影響未來人工智慧的發展與生態，各國雖明令禁止使用，但其實科技是沒有國界的，其所帶來的AI革命，勢必會帶來嶄新趨勢。

黃珊珊說，30年前自己大學畢業時，微軟剛剛推出Windows，改變了世界。20年前Apple賈伯斯創造了iPhone，發動智慧手機的革命，這幾年輝達技術帶動AI技術新領域，雖然全球抵制中國發展高科技晶片，但是，生命會找到出路，只要人類有需要，就會有人發展出新技術，找到新商機。

黃珊珊再說，發展AI產業鏈是穩定台灣護國群山的重要關鍵，對台灣而言，川普上台後的國際局勢，帶來新一波挑戰。不僅是晶片與關稅戰爭，人工智慧的軟硬體發展更是燃眉之急，下一個世代的孩子們，或許不必再背歷史地理或撰寫企劃書，而是要能夠學會運用人工智慧並設定關鍵字，這個未知的未來，正以驚人的速度展開！

接著，黃珊珊直言，然而觀諸國內外正發生許多應該關注的大小事，在內憂外患之際，台灣的執政黨卻顯得毫無作為，僅剩「覆議、釋憲、罷免」等手段，卻拿不出令人信服的執政成績，面對困境，不思考解決之道，盤算的都是下一次的選舉利益，當家鬧事，毫無遠見。

黃珊珊指出，執政黨應該要做的事，第一「儘速補提大法官人選缺額，讓憲法法庭正常運作」。第二「儘速對總預算凍結部分提出解凍報告，而非推諉責任，放任行政效率停滯」。第三「儘速對於財政收支劃分法修正實施後的相關配套與地方政府協商」。第四「儘速補提NCC委員與公平會主委人選，以利獨立機關運作」。

最後，黃珊珊強調，這只是最基本該做的事，賴清德總統還有很多選舉政見未完成，應該好好提出具體計劃，與立法院積極溝通、協調。然而，賴政府上台半年多以來，執政黨似乎只想魚死網破，製造對立、撕裂台灣社會，以「全台大罷免」，作為民進黨唯一的政績，真是悲哀。

▼全台罷免團體陸續送件。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼ 罷免團體送件。（圖／記者湯興漢攝）

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