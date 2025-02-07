賴清德召院際協商　民眾黨酸：恐淪一場過水政治秀

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德總統預定在10日下午，依據《憲法》賦予權責，召集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌說，邀請的目的是要做什麼？沒有主題、沒有目標、沒有方向，無比地空泛，恐怕只會淪為一場過水政治秀，更沒有辦法解決人民關心的問題。

《憲法》第44條規定，總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之。總統府發言人郭雅慧今表示，賴清德總統預定在10日下午3點，依據《憲法》賦予之權責啟動「院際協調權」，召集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。

對此，民眾黨團總召黃國昌表示，賴清德總統願意啟動院際協調不是壞事，然而，邀請五院院長具體要做什麼，總統府僅說要「會商國政、增進院際協調與合作」，沒有主題、沒有目標、沒有方向，無比地空泛，恐怕只會淪為一場過水政治秀，更沒有辦法解決人民關心的問題。

民眾黨團則指出，賴清德總統施政方向混亂，不知如何因應世界變局、行政院乃至各部會對國際情勢驟變毫無對策方針。總統數度表態要與在野黨溝通、化解歧見，卻連溝通對象都搞不清楚。

「面對問題，才能解決問題。」民眾黨團表示，賴清德連問題在哪裏都搞不清楚，這種虛情假意的協商有何必要？與其浪費人力物力大拜拜，不如在民進黨週三中常會，要求民進黨黨公職不要再不實謠言詆毀在野黨、停止惡意罷免製造社會混亂與成本，還比較有誠意。