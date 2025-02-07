賴清德啟動院際溝通召集五院院長　綠營正面看待：總統釋出善意

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德預定在下週一（10日）下午3點，依據憲法賦予的權責啟動「院際協調權」，召集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作，人員包含立法院長韓國瑜。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（7日）表示，尊重總統職權，黨團正面肯定賴總統承擔責任，願意做出各種努力化解朝野衝突，希望院際跟政黨之間都正向以待。綠委賴瑞隆則指出，這是總統釋出的善意，也是做為國家領導人做出的努力，讓總預算癱瘓等等有更好處理，若溝通最後都無法達成效果，人民當然會更清楚國家危機所在，做為國家主人自然會有因應。

憲法第44條規定，總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之。

吳思瑤表示，賴清德作為國家元首，一再強調要團結台灣、壯大台灣，各種和解跟合作他都願意努力，賴清德已經安排跨院際、政黨之間對話，當然尊重總統職權，也希望大家看到總統的努力，賴清德窮盡一切努力穩定台灣社會，民進黨團正面肯定賴總統承擔責任，願意做出各種努力化解朝野衝突，希望院際跟政黨之間都正向以待。

綠委賴瑞隆則指出，針對去年國會亂象但現在各項罷免行動，賴清德召集五院院長溝通，進行相關交流有其必要性，期盼這樣的善意互動、從五院院長是一個好的開始，也包含立法院長韓國瑜。

賴瑞隆指出，最近立法院亂象很多都來自立院本身，總統主動邀請五院院長交流，改善現在立法院亂象也找到更多解決方式，總統用國家領導人高度處理國會亂象，非常適切，也希望這樣和解、溝通的咖啡，能讓朝野凝聚共識，以國家為重，讓一些違憲違法、癱瘓政府作為重回立院討論，讓國家穩健進行。

賴瑞隆強調，這是總統釋出的善意，也是做為國家領導人做出的努力，若溝通最後都無法達成效果，人民當然會更清楚國家危機跟困難所在，人民做為國家主人自然會有因應，賴清德已經親自出馬邀請五院院長喝咖啡座談，韓國瑜應該接收到這樣的橄欖枝，在立法院內溝通，讓總預算癱瘓等等有更好處理，讓國家回到常軌，這是人民期盼。