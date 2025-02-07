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北檢查壯世代是否涉圖利　時力、民團展開公民連署廢止《壯促法》

▲▼時代力量黨主席王婉諭 舉辦 吳春城直直壯綁架政府 廢惡法還青年世代正義 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量舉辦吳春城直直壯綁架政府記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨立委吳春城推動「壯世代政策與產業發展促進法」爭議不斷，民進黨團指控疑無利益迴避，海撈超過11億。是否涉《圖利罪》、《公職人員利益迴避法》，台北地檢署已分「他」字案調查。時代力量黨主席王婉諭與民團今（7日）召開記者會，要求吳春城親屬企業全面退出政府標案，並呼籲立法院應將廢止壯促法列為新會期優先議程，而時力也將推動廢止壯促法之公民連署。

吳春城大力推動「壯世代」及相關政策，他所創立的「壯世代協會」也拿到許多標案，且直至去年底仍身兼壯世代教科文協會理事長、搶先註冊相關商標，引發利益輸送 質疑。總預算審查時，吳春城更針對國發會、體育署、故宮等單位，提出上千萬的預算凍結案，要求將「銀髮族」等辭彙全面更名為「壯世代」，吳春城稱這是在做公益。

王婉諭指出，吳春城至今未能對利益輸送爭議做出具體回應，甚至仍試圖透過壯促法影響各級政府政策。他擔任立委後，其關係企業已承接嘉義市政府超過800萬元的標案，卻不願承諾不再參與地方政府標案。此外，吳春城家族企業近兩年取得政府標案總額已超過2200萬元，顯然利用職權牟利，與利益迴避原則相悖，她並質疑吳春城敢不敢承諾親屬控制的公司全面退出政府標案。

她進一步質疑，吳春城聲稱「放棄壯世代商標」，但根據智慧財產局資料，目前仍有九項「壯世代」商標，其中部分涵蓋市場行銷與公關業務，形同壟斷該概念，顯示其政策推動背後的商業考量，呼籲吳春城公開說明是否已經放棄。而壯促法強行創造「55歲壯世代」的新分類，迫使各部會修改計畫，增加行政成本，甚至影響原有政策的執行。台灣已有《中高齡者及高齡者就業促進法》，政府資源卻被迫重新規劃，導致資源錯置與施政混亂。

王婉諭舉例，勞動部為了吳春城「獨步全球自訂」的壯世代標準，還制定了「五零五零壯世代就業網絡合作補助要點」、「壯世代就業促進獎勵實施要點」等計畫。未來不只勞動部，壯促法還有「壯新創、壯金融、壯研究、壯醫療、壯教育、壯數位、壯文化、壯觀光、壯農業、壯創生」，恐怕還有無數這種換殼上市的「壯世代」計畫，被迫源源不絕的從各部會長出來。

她強調，台灣尚無專門保障青年發展的法律，但政府卻大舉投資壯促法衍生計畫，忽視青年在就業、居住、文化與生活品質上的困境，形成嚴重的世代不正義。她呼籲立法院應將廢止壯促法列為新會期優先議程，並加速推動保障青年權益的立法。時代力量也將發起「廢除壯促法」公民連署，邀請社會共同參與，捍衛世代公平正義。

世代共好協會理事長張育萌批，壯促法毫無正當性，反而造成資源錯置與利益輸送，應立即廢止。張育萌指出，吳春城以55歲作為「壯世代」標準毫無依據，竟引用勞保條例中「特別危險或體力特別堅強職業可提前退休」的條款作為立法依據，完全不符邏輯。吳春城還將偏鄉數位落差預算9.2億挪用至壯世代政策，顯示政策荒謬。此外，其家族企業與「壯世代學院」持續承接政府標案，涉及利益衝突，應公開承諾二親等內親屬不得參與標案。

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