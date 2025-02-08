送件就出包！罷免吳沛憶領銜人「設籍未滿4月」　2678份連署被退

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送件就出包！罷免吳沛憶領銜人「設籍萬華未滿4月」　2678份連署被退

▲民進黨立委吳沛憶質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委吳沛憶質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨發動罷免民進黨立委吳沛憶，由青年軍劉思吟擔任領銜人、前空軍副司令張延廷做為備補領銜人，5日搶頭香將2678份提議書交中選會；昨晚間傳出，因張延廷在萬華設籍未滿4個月，不符合備補領銜人資格，罷免提議書全數被退件。對此，綠委吳思瑤今（8日）表示，罷免雙吳的是同一組人，都國民黨背景，非在地人還空降來作亂，昨天被退件，今天同一批人要遞件罷免她，會發生什麼呢？

藍營發動罷免吳沛憶，領銜人劉思吟日前表示，在地方上其實根本都沒有看到她，還有一些民眾問吳沛憶是誰。而張延廷過去擔任空軍副司令，現為國民黨北市退伍軍人部副主委兼台北市黨部副主委，過去都曾傳出將投入立委、議員選戰，此次罷免戰則被視為競選中正萬華議員起手式。

然而，張延廷後來雖然遷籍萬華，並投入罷免吳沛憶，但因設籍未滿4個月，不符候補領銜人資格，罷免案慘遭中選會退件。

對此，同樣被國民黨發動罷免的綠委吳思瑤表示，罷免雙吳的是同一組人。都是國民黨背景、都有個人選舉意圖、都非在地人、空降來作亂、都造謠抹黑優秀立委、都看準北投天母、中正萬華長期藍營具結構優勢，有機可趁、都快閃設攤連署，也乏人問津，卻能送出達標的連署書。這樣的罷免，毫無正當性，無關公共利益，只圖一黨之私。

吳思瑤指出，昨天罷免沛憶的，遭爆領銜人因入籍時間未達法定期限不符資格，遭中選會退件。今天罷她的同一批人，也要去遞件了。會發生什麼事呢？昨天在立院，與吳沛憶互相加油。也算是另類CP了。天道酬勤，天道酬誠，天道酬善。再多的磨難相信吳家姐妹都能挺過。

綠委林俊憲也酸，國民黨審預算不會、過法案不會，連搞復仇式罷免也不會，你們到底會什麼啊？

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罷免吳沛憶　2678份連署被退件

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