罷免吳沛憶出包「自家人也開砲」　吳沛憶：法規都不清楚公信力打折

▲民進黨立委吳沛憶。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨發動罷免綠委吳沛憶，由青年軍劉思吟擔任領銜人、前空軍副司令張延廷做為備補領銜人，5日將2678份提議書交中選會；因張延廷在萬華設籍未滿4個月，不符合備補領銜人資格，罷免提議書全數被退件，送件即退件，自家人國民黨議員鍾小平也開砲「成不了事」、「完全沒準備」。對此，吳沛憶今（8日）受訪時表示，這是國民黨裡面的家務事，自己也不多做評論，而自己擔任公職的每一天都在中正萬華的基層努力，若國民黨要參與公民提案，連基本法規都不清楚，民眾也會對公信力打很大問號。

吳沛憶表示，罷免跟選舉的規定就是設籍要滿4個月，這樣才會有選舉權跟提議罷免的權利，規定非常清楚且都是公開的資訊，不過自己還沒有收到正式公文，就只有詢問中選會，從他們去送件的第1天，台北市選委會就有發文給當事人，所以會詢問這個最新的記錄，現在聽起來是確實有這個情況，不過還是完全不敢鬆懈。

吳沛憶指出，前陣子看到國民黨部發起罷免，連署站也都是快閃設幾個小時，也沒有看到什麼民眾來連署，但最後還是交出了2000多份，所以還是做好心理準備，國民黨還是會換其他的備位領銜人再次送件，如果國民黨報復性的惡罷沒有停止，即便資格不符，他們還是會找到資格符合的。

吳沛憶也坦言，看到新聞才知道，原來備位領銜的是張延廷，過去也多次傳出說他想要參選，他本來是在松山區，曾經有想過要來中正萬華選議員，還是會希望每1個選區的罷免案，應該由在地人參與，如果說不住中正萬華，甚至也不是很熟悉，就來指名道姓甚至提供不實資訊，也會對民眾造成困擾。

對於國民黨反嗆吳沛憶才是從基隆來的？吳沛憶強調，現在談得非常清楚是法律規定，要參與罷免的領銜，戶籍要設籍要滿4個月，那今天如果要參與公民提案，結果連基本的法規都不清楚，民眾也會對公信力打很大的問號，自己從擔任公職的每一天都在中正萬華的基層努力。

吳沛憶指出，自己過去在市議會，現在在立法院，每一個法律提案、預算跟建設爭取都是在中正萬華，他們在青年公園、山水市場擺攤連署，青年公園的兒童器材、長者體健設備，山水市場的市場改建都是吳沛憶爭取的，在地民眾都看在眼裡，罷免是公民的權利，即便是國民黨黨部領銜，都尊重，也歡迎他們多多來走進中正萬華，好好聽聽民眾的聲音到底是什麼。

至於鍾小平開第一砲罵青年軍「成不了事」、「完全沒準備」？吳沛憶表示，這是國民黨裡面的家務事，自己也不多做評論，還是要呼籲，罷免是公民的權利，不應該是政黨內部鬥爭的工具，更不該是選舉的練兵場，還是要以在地居民關懷的議題為優先，這才是對市民的基本尊重。

