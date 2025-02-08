在地里長力挺　吳思瑤指「雙吳罷團」無正當性：空降作亂經不起檢驗

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨發動罷免北市雙吳、綠委吳思瑤、吳沛憶，罷免吳沛憶連署因領銜人資格不符遭退件，而罷免吳思瑤一階段連署則是今日送出。吳思瑤今（8日）赴北投慈后宮廟，北投里長聯誼會里長也發聲力挺。吳思瑤表示，很多國民黨籍里長也私下表達絕對不會加入惡罷，罷免雙吳的是同一組團隊，空降作亂，相關論述經不起檢驗，國民黨立委立法立不好，青年團要搞罷免也粗糙濫造，毫無正當性。

吳思瑤受訪時表示，今天很多在地宮廟齊聚，里長要在這裡，北投里長聯誼會的黃里長也來給我打打氣，他見證我優質服務跟問政。自己在地服務不分黨派，很多國民黨籍里長也私下跟我表達絕對不會加入惡罷、亂罷行為，他們見證吳思瑤在地服務，不分藍綠讓天母北投更好，永遠感謝這些正能量，天道酬勤。

北投里長聯誼會會長、八仙里長黃永清則指出，自己跟吳思瑤同期，北投在地人有目共睹，有沒有認真大家都能肯定，從議員到立委這些都是在地人心聲 不要個人賭氣就來浪費社會資源，罷免地方的好立委，希望選民擦亮眼睛。

吳思瑤強調，罷免雙吳的是同一組團隊。都是國民黨背景、都有個人選舉意圖、都非在地人、空降來作亂、都看準北投天母、中正萬華長期藍營具結構優勢，有機可趁、他們都未具備充足政治訓練，拿來毀謗吳思瑤跟吳沛憶的論述都經不起檢驗。

吳思瑤也感嘆，非常可惜，罷免是憲法賦予人民珍貴權利，關注公共利益，而非圖一黨之私或個人選舉意圖，這非台灣選舉價值只是復仇罷免。

至於如何看待罷免吳沛憶遭退件，吳思瑤表示，罷免吳沛憶團體為了搶頭香，急切粗糙連署串聯，領銜人資格不符被退件，國民黨立委立法立不好，青年團要搞罷免也粗糙濫造，國民黨對於法規跟國家制度顯然都沒有搞清楚，這樣的惡質復仇式罷免拉下優質立委，社會自有公評。

吳思瑤指出，罷免吳沛憶、吳思瑤是同一組，一開始就鎖定北投士林跟中正萬華，認為這是藍營大本營，認為結構優勢、有機可趁，召集一群有選舉意圖的年輕世代，卻不做功課不按法令，這樣的罷免毫無正當性，也讓大家看到這種政黨惡鬥本質。