從國外買藍芽3C要收審查費　藍委批：NCC的土匪政府行徑

▲中國國民黨立委王鴻薇痛批，NCC針對無線藍芽等3C產品，收750元審查費的行為如土匪。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國家通訊傳播委員會NCC日前公告修正「電信管制射頻器材製造輸入及申報作業管理辦法」及「電信管理業務規費收費標準」第14條，未來民眾若從國外購買VR、藍芽等無線3C設備，將被收取750元審查費。對此，國民黨立委王鴻薇今（8日）痛批，這樣搶人民錢是什麼土匪政府行徑？她表示，已具體發文要求NCC重新評估審查費對國人影響以及必要性，一定要杜絕這種巧立名目的行為。

王鴻薇點出，根據NCC於2月5日公告，修正「電信管制射頻器材製造輸入及申報作業管理辦法」及「電信管理業務規費收費標準」第14條，任何物品經過海關，有藍芽、WiFi、無限傳輸功能都要繳交規費。

王鴻薇進一步說明，且根據規定自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費1件高達750元，未來像是鍵盤、滑鼠、手機、遊戲搖桿、藍芽接收器、無線耳機、遊戲主機、VR設備等等，都會受到影響。

面對NCC的舉措，王鴻薇直言，這就是變相的關稅，可以想見未來相關3C產品恐怕又要變相漲價，徒增人民負擔，這樣的成本之高難怪讓網路炸鍋，「更誇張的是，除了網路購物或是寄回原廠維修都要繳交，連自己寄送、攜帶出入關都要被影響」。

此外，王鴻薇再指，修正理由稱因為近年來隨著科技進步，許多產品支援藍牙、Wi-Fi 等無線傳輸技術，加上「網路購物便利」，民眾透過網際網路訂購外國電信管制射頻器材商品，並以自用名義申請進口之案件漸增，未來申請進口供自用之電信管制射頻器材，須「先向」主管機關繳納該費用。

王鴻薇開嗆，這種莫名其妙的理由收費，純粹就是在擾民，最誇張的是NCC擺明說，是要貼補審查人力，繳了以後也不一定會審查，完全是純純的巧立名目收費。

為此，王鴻薇痛批，NCC為了要施壓立法院通過委員提名，就整天拿iPhone、Switch恐無法上市這種謊言威脅民眾，「叫你做事一堆藉口做不了，搶錢倒是跑第一」，她質疑，審查費光天化日下，這樣搶人民錢是什麼土匪政府行徑？

最後，王鴻薇強調，她已具體發文要求NCC重新評估審查費對國人影響以及必要性，一定要杜絕這種巧立名目，侵害人民財產的行為再度發生。