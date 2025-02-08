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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營轟賴清德召集五院協調「霸凌韓國瑜」　綠委反批本末倒置

▲▼總統賴清德邀請立法院長韓國瑜入府喝咖啡。（圖／總統府提供）

▲立法院長韓國瑜、總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德預定下週一（10日）下午3點，依據憲法賦予的權責啟動「院際協調權」，召集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。對此，藍營批評是霸凌、白營則酸這只是過水。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（8日）受訪時表示，總統願意站出來協調院際間歧異，希望讓權力分立的憲法精神不受戕害，讓每院行使職責，總統用心跟苦心，為何藍白被遮住雙眼，視而不見，做很多本末倒置的批評？

依憲法第44條規定，總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之。

吳思瑤表示，總統基於國家元首高度，希望能夠用具體行動化解院際之間歧異，釋出善意跟誠意，也看出總統用心跟苦心，而且是有具體作為跟努力，昨天到今天院際協調安排，黃國昌說這是政治過水秀，難道只准國昌單挑不准院際協調？黃國昌把自己想的太重要，應該好好尊重總統職權。

對於藍委說賴清德院際協調霸凌韓國瑜，吳思瑤指出，看到國民黨說，現在政治紛亂來自政黨之爭，而非憲政爭議，這完全本末倒置，在野黨因政黨利益，發動國會優位，以審議預算跟立法權利，嚴重侵害院際之間權利行使，剝奪憲政機關善盡義務權利，已經是由政黨惡鬥延伸成憲政問題。

吳思瑤指出，總統願意站出來協調院際間歧異，希望讓權力分立的憲法精神不受戕害，讓每院行使職責，總統用心跟苦心，為何藍白被遮住雙眼，視而不見，做很多本末倒置的批評。

而今上午，有民團認為總預算相關程序有重大違失，向監察院陳情，要調查彈劾韓國瑜、周萬來？吳思瑤表示，守護民主人人有責，民團透過行動提出罷免串聯，這是公民朋友用行動守護民主，有民團到監察院糾舉提出。

吳思瑤指出，立法院戕害監察院預算執行，監察院業務費被藍白砍96%，這就是讓監察院關門、沒辦法做事，完全符合藍白國會擴權一貫思維，認為立法院最大，可以取代監察院調查，這更是民眾黨政治報復，因為監察院正在調查柯文哲政治獻金案，這是一種徇私，民團選擇站出來，民氣可用，也實在忍無可忍。

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