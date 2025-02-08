2025台灣燈會桃園特色燈區2／9亮麗登場　打造藝文+科技燈光派對

▲以桃園舊名「桃仔園」為靈感，搭配太空科技主題設計主燈「智桃桃」。（圖／由 @惠子 lilianwang_tw提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會7日在桃園市青埔地區，盛大登場。為響應台灣燈會，桃園區特色燈區2月9日至23日，在桃園藝文特區綠園道(中正路與同德六街口)璀璨點燈正式開展，以「Taoyuan Surprise」為主題，結合藝文與科技，融入在地文化與創新元素，呈現在地獨特魅力。燈區展期為期17天，邀請民眾朋友共襄盛舉，沉浸於這場驚喜連連的燈光派對！

▲副燈「樂桃桃」結合幾何造型的巨大三角形結構，以霓虹燈飾呈現在地文化地景。（圖／由 @惠子 lilianwang_tw提供）

為迎接2025金蛇年，桃園區燈區融入「S」的諧音，以「Taoyuan Surprise」為主題，結合「藝文」與「科技」，規劃八大創意燈組，融入在地文化與創新元素，與在地、同時也是亞洲唯一的祥儀機器人夢工廠攜手合作，呈現在地特色！

▲展翅飛翔的《城市之翼》與藝文特區高樓大廈的天際線交相輝映。（圖／由 @惠子 lilianwang_tw提供）

主燈以桃園舊名「桃仔園」為靈感，設計Q萌桃子燈「智桃桃」，展現科技智慧的形象；副燈「樂桃桃」融入景福宮、土地公、桃園神社、桃林鐵路等在地元素，展現健康樂活的形象。另外還有城市之翼、文字森林、光影戀曲廊道、星光藝閃閃等燈組，科技互動融合傳統與創新，在藝文特區上演一場科技與光影交織的燈光盛宴。

▲以愛情與科技為主題，結合拱形結構，搭配繽紛多彩的燈串與愛心、星球等霓虹燈飾，打造浪漫場景。（圖／由 @惠子 lilianwang_tw提供）

其中，「文字森林」邀請在地作家陳銘磻老師創作詩句，呈現藝文特區特有的人文風貌，在光影之間感受文學之美。另外，響應西洋情人節，「光影戀曲廊道」以圓拱造型打造20米浪漫燈廊，結合愛心、星球等燈飾及絢麗LED燈串，成為情侶與家庭的拍照熱點。

▲桃園作家陳銘磻老師創作，展現藝文特區的文學氣息。（圖／由 @惠子 lilianwang_tw提供）

活動期間特別安排多元精彩的展演活動，每個週末、元宵節及情人節夜晚，將有可愛的AI機器人小藍、Micky與民眾猜燈謎互動，讓科技增添賞燈樂趣。此外，週末現場也安排造型氣球、馬戲雜耍、吉他彈唱等街頭表演，打造視覺與娛樂兼具的賞燈體驗。

2月14日情人節也特別推出「Love, Oh Love!」限定活動，邀請情侶攜手共度浪漫時光，漫步於夢幻光影戀曲廊道，沉浸於璀璨光影交織的浪漫氛圍，並寫下彼此的愛之語，在燈會留下專屬於戀人們的甜蜜記憶。