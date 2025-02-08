視察2025台灣燈會試營運　張善政邀大家來桃園賞燈

▲張善政視察2025台灣燈會試營運，手拿燈會免費送的寶可夢小提燈(右）。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會7日於桃園市青埔地區展開試營運，距12日元宵節正式開燈還有5天，市長張善政於今天前往視察「城市聚光燈」及「青春光劇場」燈區表示，今年燈會以「光聚千塘串桃園」為主題，有城市聚光燈、青春光劇場、光臨千塘國、活力發光站及福光滿意讚等5大燈區，歡迎全國各地民眾燈會期間來賞燈。

▲置放在「城市聚光燈」燈區《家》作品。（圖／新聞處提供）

張市長指出，桃園是許多年輕家庭定居、充滿多元文化的城市，今日視察「城市聚光燈」燈區，不但可看見象徵族群匯聚的桃園特色，位於領航北路一段與環溪一街路口的「青春光劇場」更是以馬戲團為主軸，透過大型特殊燈具，打造一座親子共遊、沉浸式的奇幻「跳跳跳馬戲團」。張市長肯定各燈區充滿活力與特色，相信本次台灣燈會精彩的燈光演出，定會讓遊客流連忘返。

市府觀旅局表示，本次台灣燈會以「光聚千塘串桃園」為主題，「光的遊戲場」燈區自即日起試營運，連同機捷A18高鐵桃園站「主燈展演場」主燈「無限樂園」，共展出逾300件燈具作品。各燈區結合創新科技、燈光藝術，將呈現變化萬千的視覺效果，每個燈區也有部分燈具可以互動遊玩，全力打造雙展區奇幻的「桃園親子城」，讓大小朋友都能玩得盡興。

觀旅局指出，為確保來訪旅客有最佳的賞燈體驗，2月7日起至23日實施高鐵南路以北時段性管制，2月10日起至23日高鐵桃園站前的高鐵站前路全時段管制，11日起實施青園路及青山路以南時段性管制。

提醒開車民眾，可將車輛停放於燈區外北端A16停車場及南端A20停車場後轉乘桃園捷運進入燈區；為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，市府自2月11日起提供5條燈會免費接駁車路線，包含紅線（往返燈區A18及A19 轉運站）、綠線（往返中路風禾公園及A18 轉運站）、棕線（往返泰豐輪胎及A21 環北站）、藍線（往返台鐵楊梅車站及A19 轉運站）及黃線（假日往返台鐵內壢車站及A19 轉運站）。更多台灣燈會詳細資訊請參閱「台灣燈會」官網（網址：https://2025taiwanlanternfestival.org/）。

包括市府觀旅局長周柏吟、客家局長范姜泰基、婦幼局長杜慈容、青年局長侯佳齡、風管處長廖育儀、航空城公司總經理洪秀寬及桃園市立美術館代理館長張至敏等陪同視察。