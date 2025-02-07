新北石碇櫻花接力綻放　二格步道成浪漫賞櫻熱點

▲新北市石碇區公所將於8日舉辦「石碇賞櫻趣」健走闖關活動。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

步入生意盎然的初春時節，新北市景觀處表示，浪漫粉色櫻花已陸續在全臺各地綻放，石碇區二格道路、北47線及47-1線沿途山櫻花樹也悄悄換上紅粉新裝，大家不妨安排一趟浪漫的賞櫻踏青之旅。與此同時，石碇區公所將於2月8日星期六舉辦「石碇賞櫻趣」健走闖關活動，除了賞櫻健行，還有生態導覽及歡唱共賞活動，想要出外散步健行享受當地新鮮的空氣，以及感受被桃紅櫻花環繞的朋友們，詳情請至石碇區公所官網查詢。

▲二格道路櫻花已陸續綻放，歡迎到石碇賞櫻踏青，感受被桃紅櫻花環繞的浪漫春意。

新北市景觀處長林俊德表示，石碇區為新北市的賞櫻勝地之一，其中二格公園坐落於石碇區北宜路4段30號（靠北宜公路23公里處），海拔高度達550公尺，周邊山巒起伏，層巒疊翠，景緻壯觀！繼淡水、汐止等處櫻花盛開後，歡迎來趟石碇接力賞櫻，其附近的北宜公路、二格路即是櫻花盛放的熱門地點，沿著二格路至二格山登山步道，整段行程來回約4公里，踏青健行同時，可以欣賞繽紛綻放的櫻花步道，登高後更能鳥瞰翡翠水庫及獨特的千島湖景色。

新北市景觀處長林俊德表示，假日人潮眾多，歡迎民眾搭乘大眾運輸前往賞櫻，也希望大家一起愛護自然環境，讓美景能永續下去，若想即時瞭解新北市各地櫻花花況，歡迎至「新北蒔花好綻-2025花見櫻花季」活動官網查詢，或追蹤FB「賞花快報」粉絲專頁，即可獲得新北市花況第一手資訊。

新北市石碇區公所：https://www.shiding.ntpc.gov.tw/

▲石碇區二格道路、北47線及47-1線沿途山櫻花樹已悄悄換上紅粉新裝。