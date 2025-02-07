　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北石碇櫻花接力綻放　二格步道成浪漫賞櫻熱點

▲新北石碇櫻花接力綻放 二格步道成浪漫賞櫻熱點。（圖／新北市景觀處提供）

▲新北市石碇區公所將於8日舉辦「石碇賞櫻趣」健走闖關活動。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

步入生意盎然的初春時節，新北市景觀處表示，浪漫粉色櫻花已陸續在全臺各地綻放，石碇區二格道路、北47線及47-1線沿途山櫻花樹也悄悄換上紅粉新裝，大家不妨安排一趟浪漫的賞櫻踏青之旅。與此同時，石碇區公所將於2月8日星期六舉辦「石碇賞櫻趣」健走闖關活動，除了賞櫻健行，還有生態導覽及歡唱共賞活動，想要出外散步健行享受當地新鮮的空氣，以及感受被桃紅櫻花環繞的朋友們，詳情請至石碇區公所官網查詢。

▲新北石碇櫻花接力綻放 二格步道成浪漫賞櫻熱點。（圖／新北市景觀處提供）

▲二格道路櫻花已陸續綻放，歡迎到石碇賞櫻踏青，感受被桃紅櫻花環繞的浪漫春意。

新北市景觀處長林俊德表示，石碇區為新北市的賞櫻勝地之一，其中二格公園坐落於石碇區北宜路4段30號（靠北宜公路23公里處），海拔高度達550公尺，周邊山巒起伏，層巒疊翠，景緻壯觀！繼淡水、汐止等處櫻花盛開後，歡迎來趟石碇接力賞櫻，其附近的北宜公路、二格路即是櫻花盛放的熱門地點，沿著二格路至二格山登山步道，整段行程來回約4公里，踏青健行同時，可以欣賞繽紛綻放的櫻花步道，登高後更能鳥瞰翡翠水庫及獨特的千島湖景色。

新北市景觀處長林俊德表示，假日人潮眾多，歡迎民眾搭乘大眾運輸前往賞櫻，也希望大家一起愛護自然環境，讓美景能永續下去，若想即時瞭解新北市各地櫻花花況，歡迎至「新北蒔花好綻-2025花見櫻花季」活動官網查詢，或追蹤FB「賞花快報」粉絲專頁，即可獲得新北市花況第一手資訊。

新北市石碇區公所：https://www.shiding.ntpc.gov.tw/

▲新北石碇櫻花接力綻放 二格步道成浪漫賞櫻熱點。（圖／新北市景觀處提供）

▲石碇區二格道路、北47線及47-1線沿途山櫻花樹已悄悄換上紅粉新裝。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►砍人真兇另有其人！男子自首頂罪遭識破　法院判處拘役50日

►貨車跨雙黃線超車猛撞女騎士！搶救11天不治　惡劣駕駛下場曝

老實派出所長「1男擁3女」！劈腿小四被小三抓包　秒遭記過拔官

►搭公車「屁股遭狂頂」！2女學生勇敢報警　基隆噁男下場曝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
大S「金曲歌后表妹」心碎轉發具俊曄貼文！
快訊／大樂透2.1億獎號出爐　對中繼續過年
周處除三害「邪教教主」原型離世！　聲稱「精液能修行」坐擁20
大S骨灰放家中驚傳惹怒鄰居！　砲轟S家人：自私
快訊／19:56規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級
史書華外遇治療師　楊蕙如稱「不意外」：台派為名的髒東西
快訊／日月光發布重訊　張虔生獨子張能傑驟逝
遭酸民批吃軟飯！　具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北水利局補助1848萬元　改善坪林106戶居民用水

新北石碇櫻花接力綻放　二格步道成浪漫賞櫻熱點

雙北世壯運賽會服裝亮相　侯友宜：選手免費騎深澳鐵道自行車

新北少年中心聯合成果展　侯友宜：提供安全、溫暖避風港

突破研究助重症醫療決策　東馬主治醫師論文在醫學會獲獎

老翁迷途　成功分局員警細心照顧協助返家

東警聯手銀行阻詐　成功守護民眾財產

機車沒油卡山區　員警熱心協助

台東暖警伸援手　助九旬迷途老婦平安返家

提供身障者便利交通接送　台東縣府爭取日間照顧交通車

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

具俊曄痛失大S「我的天使回到天堂」　遺產權利全留給S媽：守護她愛的家人

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友下集

蔡康永痛哭悼大S：瘋狂想念一個人　「外星人玩膩了」陪伴悲傷朋友逃離

高嘉瑜為李彥秀改編獻唱「王老先生有塊地」

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

立法院新春團拜 #韓國瑜 ：立法院長要拜孫悟空

新北水利局補助1848萬元　改善坪林106戶居民用水

新北石碇櫻花接力綻放　二格步道成浪漫賞櫻熱點

雙北世壯運賽會服裝亮相　侯友宜：選手免費騎深澳鐵道自行車

新北少年中心聯合成果展　侯友宜：提供安全、溫暖避風港

突破研究助重症醫療決策　東馬主治醫師論文在醫學會獲獎

老翁迷途　成功分局員警細心照顧協助返家

東警聯手銀行阻詐　成功守護民眾財產

機車沒油卡山區　員警熱心協助

台東暖警伸援手　助九旬迷途老婦平安返家

提供身障者便利交通接送　台東縣府爭取日間照顧交通車

新北水利局補助1848萬元　改善坪林106戶居民用水

罷免潮持續蔓延　中選會累積已收32案立委罷免案

快訊／幸運兒是你嗎？大樂透2.1億獎號出爐　對中繼續過年

大S「金曲歌后表妹」心碎轉發具俊曄貼文！　懇求：不要再給傷害

新北石碇櫻花接力綻放　二格步道成浪漫賞櫻熱點

監察院長陳菊月薪20多萬？　黃揚明打臉李俊俋說法

汪小菲悲痛表現惹議！　律師呂秋遠長文喊話：收起你的情感

海神新春補強　前富邦勇士摩爾特里加盟助陣

醫警告「3現象」＝異常掉髮了！用手抓一撮秒知

快訊／蔣家人創辦的鴻霖全球運輸9億美元賣出　日本川急便買下

【瞬間不嘻嘻了】去KTV嗨跳《精舞門》氣氛最高潮時...被切歌了QQ

地方熱門新聞

台中巨型咖波「遭暗殺」慘況曝光

2025台灣燈會在桃園　中壢牛肉麵花燈很吸睛

宜蘭「滿城封宇」罷免陳俊宇連署登場

2025東山碧軒寺迎佛祖暨遶境夜間回駕

桃園藍營立委被鎖定罷免　昔罷王執行長發聲

2025台灣燈會「城市聚光燈」燈區　多元體驗

全球每年數十萬人死於流感　醫籲4症狀速就醫

農業部停補助GPS月租費　新北未裝設者最高罰15萬

火山碧雲寺觀音佛祖回駕關嶺消防分隊防火宣導

台鐵高雄機廠貨車工場大變身！規劃親子遊樂園區

全家超商花100元　彰化幸運兒中千萬

迎金蛇年鬧元宵　新北燈會「2款小提燈」加碼送

嘉義檢警調廉農漁會選舉查察座談會登場

台南市消防局長李明峯體恤警義消辛勞觀賞電影「烈火救援」

更多熱門

相關新聞

新北警逮竹聯明仁會18人　半年詐騙3.9億元

新北警逮竹聯明仁會18人　半年詐騙3.9億元

有竹聯幫明仁會背景的詐騙集團，利用假投資獲利名義誘騙被害人匯款，半年內詐騙114人，獲利3.9億元。經過警方追蹤，將車手及詐團首謀等18人逮捕，全案依涉犯組織犯罪防制條例、刑法詐欺罪及詐欺犯罪危害防制條例特殊加重詐欺取財等罪送辦。

外籍遊客背包遺落公車　新北女警熱心助尋回

外籍遊客背包遺落公車　新北女警熱心助尋回

抗罷免！侯友宜密會新北藍委　私下喊話要葉元之撐住

抗罷免！侯友宜密會新北藍委　私下喊話要葉元之撐住

三重市心2750坪公園「聚泰綻」

三重市心2750坪公園「聚泰綻」

砍人真兇另有其人　男子自首頂罪遭識

砍人真兇另有其人　男子自首頂罪遭識

關鍵字：

櫻花石碇賞櫻新北二格步道

讀者迴響

熱門新聞

汪小菲怒譙張蘭三字經！「妳為什麼老是這樣」

汪小菲飆罵張蘭「15秒影片曝光」

小S開撕汪小菲母子意外曝「公司名」

小S身心俱疲暫不回歸吳姍儒將代班主持

過年腹瀉以為吃壞肚　就醫竟是「2癌末期」

高雄恐怖碎屍！DNA比對確認死者身分

5催情食物「吃了想色色」！她激推：大頭小頭都強壯

即／日月光發布重訊　張虔生獨子張能傑驟逝

網瘋傳「汪小菲才是大S的真愛」

即／高雄連續殺人碎屍！警局長證實：兇嫌家驗出3女DNA

超狂老夫妻豪捐53億給醫院　院長：我嚇壞了

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

即／高雄碎屍人魔殺3女　鄰曝深夜恐怖聲：他在鋸東西

時間軸曝光！高雄碎屍人魔連續3月「每月殺1個」

更多

最夯影音

更多

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

具俊曄痛失大S「我的天使回到天堂」　遺產權利全留給S媽：守護她愛的家人

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面