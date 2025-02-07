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看完野柳美景遇難題！外籍遊客背包遺落公車　超暖女警助尋回

▲越南籍遊客遺失背包 新北女警熱心助尋回。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲野柳女警熱心服務，越南遊客讚台灣人情味。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區野柳地質公園以其壯麗的自然景觀聞名全球，吸引眾多外籍遊客造訪。5日上午10時20分左右，一名越南籍遊客焦急地走進野柳派出所求助，表示自己不慎將背包遺留在客運上，希望警方能協助找回。當時值勤的女警陳凱妤立即聯繫客運公司確認班次，並親自駕駛巡邏車載送遊客前往客運站，最終順利尋回失物。

據了解，這名越南籍遊客當天與朋友搭乘1815國光客運前往野柳觀光，下車後才發現背包遺落在車上，但客運早已駛離。由於人生地不熟且語言不通，他們焦急萬分，所幸站牌對面就是派出所，便立即向警方求助。

▲越南籍遊客遺失背包 新北女警熱心助尋回。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲陳凱妤（左）因父親從事警職，深知警察工作有許多幫助他人的機會。

新北警分局野柳派出所值勤員警陳凱妤得知情況後，迅速聯繫國光客運，確認背包已被送至金山站。為避免兩名外籍遊客因不熟悉路況而耽誤時間，陳員主動駕駛巡邏車將他們載往金山站，成功取回背包。兩名遊客對警方的協助感激不已，並開心與陳員合影留念。

陳凱妤表示，因父親從事警職，她從小耳濡目染，深知警察工作有許多幫助他人的機會。喜歡助人的她，於去年10月追隨父親腳步加入警隊，希望未來能持續發揮專業，為民眾提供更好的服務，讓每一位來到台灣的遊客都能感受到溫暖與安心。這起事件不僅展現了台灣警察的專業與熱忱，也讓外籍遊客對台灣的友善留下深刻印象。

▲越南籍遊客遺失背包 新北女警熱心助尋回。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲喜歡助人的陳凱妤，於去年10月追隨父親腳步加入警隊。

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