【廣編】三重市心2750坪公園首排精品宅「聚泰綻」盛大公開！

圖、文／富比士提供

三重市為擁有一高雙捷四快的九橋之都，以最近北市地利、一橋之隔近攬台北雙星西區門戶等優越條件，被譽為是新北信義計畫區，隨著西區門戶計畫如火如荼進行中，包含新北第二市政府、301公頃新北科技園區、東森電視總部等重要建設，未來城市開發將東軸西轉，一舉躍升首都生活圈規格。

買房選品質、挑地段，更要住好格局。「聚泰綻」距國道3分鐘，6分鐘直抵台北市精華圈，正對2750坪公園首排立地條件。其舒心方正格局，可媲美星級飯店居住的規格，主次臥室皆可擺放雙人床，客廳及臥室明亮通透採光。客餐廳一體的幸福空間，家人一起用餐、凝聚感情，令人期待的生活場景就在「聚泰綻」。

「聚泰綻」社區規劃為稀珍29戶，純住三拼零店面，規劃20、30、40坪精品房型2-3房，輕鬆步行到三重國小、光榮國中小，符合現代家庭的自住需求。嚴選頂級建材，締造精緻生活品味。精心採用日本原裝進口、豪宅首選的三協氣密窗，廚房配置德國百年工藝LEICHT廚具，樓板特別加厚打造「版中樑系統」，有效降低振動與噪音，營造靜謐優雅的居住氛圍。結束繁忙的一天，回到家享受由日本INAX匠心打造的精品衛浴，帶來極致舒適與純淨寧靜的沐浴體驗。

「聚泰綻」20坪・30坪・40坪

接待會館：新北市三重區龍門路274巷・仁信街口（三德公園旁）

禮賓專線：(02)2976-3688