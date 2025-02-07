阿志頭車手被抓！新北警逮竹聯明仁會18人　半年詐騙3.9億元

記者陸運陞、鄒鎮宇／新北報導

有竹聯幫明仁會背景的詐騙集團，利用假投資獲利名義誘騙被害人匯款，半年內詐騙114人，獲利3.9億元。經過警方追蹤，將車手及詐團首謀等18人逮捕，全案依涉犯組織犯罪防制條例、刑法詐欺罪及詐欺犯罪危害防制條例特殊加重詐欺取財等罪送辦。

▲竹聯明仁會18人因詐騙3.9億元被捕，右圖為車手。（圖／記者陸運陞翻攝）



新北市刑事警察大隊偵一隊表示，警方統計分析新形態詐騙手法，發現假投資詐騙案件數比例及財損金額占比均居高不下，又於去年9月發現有多名車手直接到金融機構辦理臨櫃匯款業務，持大額現金匯款至數名遭假投資詐騙被害人帳戶，推測該手法為新形態詐騙機制，便將相關情資交由新北市刑事警察大隊偵一隊偵辦。

新北刑大報請新北地方檢察署劉主任檢察官文瀚指揮偵辦後，循線鎖定金流來源並破獲「詐欺水房」，後續擴大追查，查獲具幫派身分之楊姓首謀及其手下詐欺集團成員共計18名犯嫌，其中7名犯嫌裁定羈押，另查扣贓款現金新台幣505萬8410元、匯款單一批、自小客車2部、手機19支等證物，全案依涉犯組織犯罪防制條例、刑法詐欺罪及詐欺犯罪危害防制條例特殊加重詐欺取財等罪嫌，依管轄劃分分別移請新北地方法院、新北地檢署及桃園地檢署偵辦。

▲▼詐團的出金車手匯款給被害人，讓對方以為真的有獲利。（圖／記者陸運陞翻攝）



警方分析，詐團用假投資獲利名義誘騙被害人，透過面交或匯款方式拿到金錢後，再命令「出金車手」持現金至金融機構臨櫃匯款予被害人，營造確有獲利的假象，使被害人陷於錯誤，再次投入大筆投資款項。

新北刑大統計，已報案被害人並挖掘未報案之「潛在被害人」，共計清查出144名被害人，受騙金額高達新台幣3億9244萬餘元，且該集團匯款予被害人的現金亦為其他遭詐被害人所面交或匯款之詐騙贓款，經統計亦達新台幣1442萬餘元。

新北市警察局詐欺防制辦公室呼籲，民眾如果在各類社群媒體上接觸到以高投報、報名牌、保證獲利等誘因散播的假投資訊息，誆騙需面交現金、黃金等不合理狀況，並收到詐團以獲利名義出金的匯款，應立即停止交付財物，並撥打「165」反詐騙專線或儘速就近前往警察機關報案，除能立即停止再度受騙，且有助於追回部分損失，並與警察合作全面打擊詐騙犯罪，保護市民的財產安全。