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三鶯線「站站綠建築」站內降溫5度　侯友宜：今年底完工

▲▼三鶯線「站站綠建築」站內降溫5度。（圖／新北捷運局提供）

▲新北三鶯捷運工程進度已達81.2%，預計將於今年底完工。（圖／新北捷運局提供）

記者林璟倩／新北報導

備受各界期待的新北三鶯捷運工程進度已達81.2%，新北市長侯友宜今(2/5)宣布，三鶯線最快將於今年底完工交付中央履勘。新北捷運總長度將由26公里增至40公里，車站數量從26座增至38座，運輸長度躍升60%、達全國第一。未來三鶯線不只站站有公園，也是「站站綠建築」，加上精進站體散熱功能，可降低5度達到「站內比站外更涼」讓民眾超有感，同時結合在地客家及原住民族群元素規劃吸睛的彩繪列車，屆時不僅帶動土城、三峽、鶯歌一代地方發展共榮，也同時高效串接北北桃生活圈。

▲▼新北捷運鶯盼實現三鶯捷運記者會，侯友宜。（圖／記者周宸亘攝）

▲新北市長侯友宜表示三鶯線預計於今年底完工，設計結合在地特色期望帶動地方共榮。（圖／記者周宸亘攝）

三鶯線串聯3線轉乘　交通網與在地共榮

新北市自2018年起，已陸續通車環狀線、淡海輕軌藍海線及安坑輕軌，新增26公里、26座車站，成為全國捷運建設發展最快速的城市。侯友宜表示，長達14公里共12站的三鶯線預計於4月進行優先段營運模擬，8月展開全線動態測試，11月完成系統整合後交付中央履勘。三鶯線未來將串聯板南線、台鐵及桃園綠線，進一步強化北北桃交通連結，透過良好的轉乘功能成為市民更便捷的交通選擇。

▲▼三鶯線「站站綠建築」站內降溫5度。（圖／新北捷運局提供）

▲新北三鶯線站站綠建築並結合TOD城市規劃，外觀設計也融合地方特色。（圖／新北捷運局提供）

侯友宜強調，三鶯線不只做到站站綠建築，相關自然科技、景觀環境與周邊的結合也都要做到位，無論在列車意象及站體設計也都尊重在地文化特色，讓大家就像回到家一樣，也為地方市容展現不一樣的面貌。未來三鶯線也將導入民間企業發展TOD城市規劃，帶動沿線1.4萬人口移入，促進土城、三峽、鶯歌的城市蓬勃發展，而在捷運開發同時也要兼顧公益設施與在地共榮。

站站綠建築！降溫5度乘車舒適度有感

新北捷運局長李政安說明，三鶯線全線12座車站有3座獲黃金級、9座獲銀級認證，從建築設計到照明設備等各個環節都注重節能與環保，不只全為綠建築也是智慧建築，像是透過站體空間導入太子樓側邊開口有助熱浮力通風、也透過蒸發冷卻設備及風管系統，使月台溫度可較室外低5度，提升乘客候車舒適度。

▲▼三鶯線「站站綠建築」站內降溫5度。（圖／新北捷運局提供）

▲▼三鶯線車站太子樓開口幫助通風，圖為LB05龍埔站。（圖／新北捷運局提供）

▲▼三鶯線「站站綠建築」站內降溫5度。（圖／新北捷運局提供）

三鶯線各車站設計也融入在地特色，例如導入「陶鄉」、「蘆葦花燈」等公共藝術，也結合織布、客家藍染、原住民服飾等元素，打造兼具文化與美感的空間。捷運局也特別推出原住民與客家彩繪列車，融合傳統工藝與現代設計，成為別具特色的「移動式風景」，未來將載送市民穿梭土城、三峽及鶯歌，展現當地多元文化，目前也正積極籌劃三鶯地區觀光計畫，放大地方特色亮點。

▲▼新北捷運鶯盼實現三鶯捷運記者會，侯友宜。（圖／記者周宸亘攝）

▲新北捷運局長李政安說明三鶯線全線12座車站有3座獲黃金級、9座獲銀級認證，設計上注重節能與環保。（圖／記者周宸亘攝）

李政安補充，未來三鶯線可3線轉乘，透過頂埔站轉乘板南線、鶯歌站轉台鐵、鶯桃福德站轉綠線等，透過「北桃合作第一案」三鶯延伸八德段實現南接桃園願景，而目前7處捷運開發基地已有5處招商成功，預計將為在地生活注入多元活力。

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