醉男照顧酒友8歲女兒…出門「巧遇叔叔」！被誤認誘拐當街爆拉扯

記者陸運陞／新北報導

新北市三重區一名男子，昨天（6日）約友人到家中喝酒聊天，結束後友人的女兒仍不想回家，委託男子暫時照料，但男子酒後與女友發生爭吵，便帶著女童出門散步，女童卻突然在街上大哭，引起路人注目，通知警方前來處理。警員釐清時，遇上女童叔叔，以為男子誘拐女童，雙方爆發拉扯，遭警員當街壓制管制。

▲張男(左)代照料女童，遭女童叔叔(右)誤解誘拐兒童，雙方當街爆發衝突。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，住在新北三重五華街一帶的51歲張姓男子，因近期心情不佳約朋友37歲賴男到家中喝酒解悶，賴男則帶著8歲女兒前往赴約，2人聚會結束後，賴男女兒卻不願返家，只好委託給張男照料，並自行返回家中。但張男又與女友發生爭吵，便獨自帶賴童出門逛街。

▲女童當街大哭，路人報警前往了解。（圖／記者陸運陞翻攝）

但賴童突然情緒失控，在大街上嚎啕大哭，張男則在一旁安撫，引起路人側目報警處理；警方抵達現場，在釐清身分原因時，賴童叔叔碰巧經過，見到自己姪女被不認識的張男帶著，一旁又有正在釐清的警員，以為姪女遭到誘拐，上前就要將姪女帶走，引起酒醉的張男不滿，與賴童叔叔當街爆發拉扯。

處理的警員見張男情緒激動，為預防張男做出其他脫序行為，立即將其壓制管束，並帶回派出所安置，並將賴童交由叔叔帶回。張男被帶回派出所後，警方待酒意退去冷靜後，通知友人將其帶回返家。

▲處理警員將情緒激動的張男壓制管束。（圖／記者陸運陞翻攝）