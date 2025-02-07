拒淪烏軍俘虜！北韓士兵「樹上寫2字」自我了斷　前線畫面流出

▲ 北韓士兵疑似在樹上寫下「天空」後自殺。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏開戰將滿3周年，北韓去年底派1.1萬精銳部隊增援，協助俄軍在庫斯克州擊退烏軍，但據報成效有限且死傷慘重，如今更有前線畫面流出，顯示有北韓士兵不願投降或淪為俘虜，寧願選擇自我了斷。

韓媒《中央日報》報導，專門報導烏軍消息的Telegram頻道Brati po Zbroi於5日公布相關畫面，可見庫斯克前線一棵樹上被人以韓文塗上「天空」（天上）一詞，樹下則倒臥著一具士兵遺體，疑似在樹下輕生。

這顯示北韓士兵為逃避投降或被俘的命運，做出極端選擇的案例正逐漸增加；參與活捉北韓俘虜行動的烏克蘭士兵在5日公開的《美聯社》採訪中也證實這種情形。

曾有一名北韓士兵因腿部受傷落單，當烏軍靠近為他應急處置時，他起初未發現對方是敵人，還稱烏軍為「兄弟」並要求菸和水，過程中烏軍趁機偷走他身上的手榴彈。當他發現對方是烏軍後，便突然開始瘋狂翻口袋找手榴彈。

另一名烏軍傘兵則稱，當天有另一名北韓士兵在附近被俘，但烏軍載送俘虜的軍車抵達時，他突然奮力跑向水泥柱衝撞頭部，企圖自殘。

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