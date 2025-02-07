快訊／美小客機阿拉斯加上空失聯！　機上10人下落不明

▲白令航空一架小型客機6日在阿拉斯加州諾姆上空失聯。（圖／翻攝自FlightRadar）



記者張方瑀／綜合報導

美國白令航空（Bering Air）一架塞斯納208（Cessna 208）小型客機6日在阿拉斯加州諾姆（Nome）上空失聯，目前當局已派出救援人員前往現場，但由於天氣惡劣、能見度極低，嚴重影響搜救進度。

根據KTUU-TV報導，白令航空一架塞斯納2086日下午在諾姆附近失聯。白令航空營運總監大奧爾森（David Olson） 表示，這架班機於下午2時37分從烏納拉克利特（Unalakleet）起飛，追蹤網站FlightRadar的數據顯示，航班最後一次發送數據的時間為6日下午3時16分，位置顯示在諾頓灣（Norton Sound）上空。

阿拉斯加州警（Alaska State Troopers）飛機上共有9名乘客和1名機師，他們在下午4時左右收到阿拉斯加救援協調中心（Alaska Rescue Coordination Center）通報飛機失聯。

諾姆志願消防隊（Nome Volunteer Fire Department）表示，他們已經展開地面搜尋行動，範圍從諾姆延伸到懷特山（White Mountain），但惡劣的天氣和低能見度導致空中搜救受阻，目前國民警衛隊和美國海岸防衛隊也正在協助搜尋。