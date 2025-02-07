美國國際開發總署傳大裁員　上萬名員工只留294人

▲美國國際開發總署傳將大裁員，只留294人。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國際開發總署（USAID）成為川普政府首波整頓機構，4名消息人士透露，美國國際開發總署在全球各地擁有的逾1萬名員工，將被砍至294人，包括非洲辦公室12人、亞洲辦公室8人。

路透報導，川普上任後，科技富豪馬斯克帶領的政府效率部揮出整肅聯邦部門大刀，第一個目標鎖定美國國際開發總署。川普政府本周已經宣布，要求USAID全球各地雇員進入行政休假狀態，召回派駐海外的數千名人力。知情人士6日透露，部分職員已經收到解職通知。

USAID前署長艾伍德（Brian Atwood）直言，這真的太過分，大規模解雇會毀掉美國國際開發總署，讓世界上數以萬計的人失去援助無法生存。

報導指，政府裁撤USAID是要將其併入國務院旗下，國務卿盧比歐（Marco Rubio）已被川普任命為USAID代理署長。

美國國際開發總署1961年設立，是援助機構，中央社報導，2023會計年度發放總額達437.9億美元，最大外援對象為烏克蘭（約170億美元），台灣則獲1.36億美元援助。依據美國國會研究處（CRS），USAID在全球擁有1萬多名員工，其中三分之二在美國境外。