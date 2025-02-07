快訊／縱走南2段女山友落單！失聯6天奇蹟獲救　直升機吊掛送醫

▲縱走南二段女山友落單失聯6天終於獲救，由直升機吊掛下山送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

劉姓女山友與陳姓男山友2人組隊，1月31日自向陽登山口進入縱走中央山脈南二段，預計2月4日從東埔登山口離開，但因兩人腳程不同，劉女在2日晚間未如約定抵達塔芬谷山屋，隨後失聯，陳男發現後立即通報消防局請求搜救。所幸5日獲得劉女回報訊息，空勤總隊直升機今日（7日）出動將她成功吊掛下山，由救護車後送就醫。

臉書社團「登山借問站」上，有熱心山友代發失聯訊息，南二段一名山友失聯。據了解，一隊山友原計劃從向陽縱走南二段，並從東埔離開，但最後只有劉女和陳姓山友兩人上山。有山友在群組中表示，其中劉女因為體力不足落後，未能按修改後的計劃於2月2日抵達塔芬谷山屋。

▲高雄市消防局派員挺進山區展開救援。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高市消防局第六大隊證實，2月2日下午3時55分接獲登山隊聯絡人夏姓男子報案，指劉姓女山友與陳姓男山友自1月31日起從向陽登山，預計2月4日從東埔出山。但2月2日上午10時，陳男先行從轆轆谷山屋前往塔芬谷山屋，劉女稍晚出發，雙方原本約定在當晚會合，但劉女未依約抵達，陳男擔心她在途中發生事故，尋求協助。

▲劉姓女山友在南二段失聯。（圖／翻攝自臉書社團登山暫借問）

接獲報案後，六大隊迅速行動，於傍晚近6時派遣六龜分隊小隊長伍建龍等4人前往向陽工作站夜宿，並計劃於次日早晨申請空勤總隊派直升機載旗美山域搜救分隊前往山區，進行全面搜救行動。

空勤總隊指出，5日接獲報案者表示，失聯劉姓女山友回報稱，前往塔芬谷山屋疑似迷路，但若無意外，6日可抵達山屋待援。

▲▼2人縱走南二段女山友落單！失聯6天終於獲救，由直升機吊掛下山送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

空勤總隊直升機於今日07時24分高雄起飛，08時25分接觸到劉女並救援吊掛成功，順利返回龍翔公園。雖然劉女身上並無明顯外傷，意識清楚，但身體虛弱，落地後交由救護車後送就醫。