7-11推「吉伊卡哇」30款周邊！6大角色全員到齊　養娃玩偶一次收

▲7-11推出「吉伊卡哇全系列」快閃購，6角色全員到齊，居家、寢具、軟萌周邊30款。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

7-11為迎接西洋情人節，集結日韓兩大最夯IP「吉伊卡哇、DINOTAENG」，開發多款居家、廚房、辦公、外出等周邊，其中「吉伊卡哇」6大角色全員到齊，除了居家軟萌寢飾用品，還有養娃粉絲最想收藏的兩尺寸娃偶、吊飾，超過30款周邊，2月12日上午11點起快閃購限量開賣！

▲7-11推出「吉伊卡哇全系列」快閃購，2月11日開搶。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN繼去年10月與日本超火紅動漫「吉伊卡哇」合作，當時以3個人氣角色吉伊卡哇、小八貓、兔兔，開發超過30款超萌周邊，一開賣就秒殺，如今相隔短短4個月，又推出全新「吉伊卡哇系列」快閃購活動，這次周邊更新增「小桃鼠、栗子饅頭、風獅爺」，超級聯萌6位可愛小傢伙全到齊，開發30款可愛又實用的生活周邊，讓粉絲集好集滿。

▲居家陪伴入睡的「趴姿抱枕絨毛娃娃」超療癒。（圖／記者林育綾攝）

人氣推薦TOP10商品，包含養娃人最想收的「16公分小腳娃娃」（499元）、「11公分絨毛吊飾」（399元），還有大尺寸、居家陪伴入睡的「趴姿抱枕絨毛娃娃」（799元），推薦搭配「床包枕套組」（549~749元）、「雙人羊毛被」（999元），讓睡眠也充滿療癒儀式感。

▲養娃人最想收的「16公分小腳娃娃」、「11公分絨毛吊飾」，還有居家陪伴入睡的「趴姿抱枕絨毛娃娃」都有。（圖／業者提供）

▲▼7-11推出「吉伊卡哇全系列」快閃購，6角色全員到齊，居家、寢具、軟萌周邊30款。（圖／記者林育綾攝）

還有少女人手一包的「吉伊卡哇雲朵包」（599元），開發出粉色（吉伊）、藍色（小八）、黃色（兔兔）3款人氣角色專屬色選擇。而在新年營造溫馨可愛宜居環境，7-11也推坑「棉花糖室內拖」（599元）、「軟式吸水地墊」（139元）、「擦手巾」（258元）、「長門簾」（299元）。

▲▼門簾、棉花糖室內拖，讓居家生活充滿療癒。（圖／記者林育綾攝）

此外還有韓國最夯IP「DINOTAENG」20款周邊，同步與「吉伊卡哇全系列」快閃購，2月12日上午11點起開賣，粉絲們可準時就近到7-ELEVEN搶一波！

▲還有少女人手一包的「吉伊卡哇雲朵包」，開發出粉色、藍色、黃色3款人氣角色專屬色選擇。（圖／業者提供）

▲7-11「吉伊卡哇全系列」快閃購，6角色全員到齊，居家、寢具、軟萌周邊30款。（圖／業者提供）

▲同步有「DINOTAENG」短尾袋鼠20款周邊快閃購。（圖／業者提供）

★全家X哆啦A夢寵物周邊

全家攜手家喻戶曉的超人氣明星「哆啦A夢」合作，推出Fami!ce霜淇淋、現做飲品杯款、寵物商品活動與限定周邊等，預計再帶動話題討論度。

▲全家聯名哆啦A夢，推出全新口味「紅豆牛奶霜淇淋」，還有限定杯款、寵物商品活動、周邊等。（圖／全家提供）

其中霜淇淋以哆啦A夢最愛的紅豆銅鑼燒為靈感，推出「紅豆牛奶霜淇淋」，結合濃郁奶香與香甜紅豆帶來療癒，綜合口味則搭配定番「莊園牛奶」口味，在濃郁紅豆香氣的基礎上，注入層次豐富的奶香。

另看準寵物商機與相關需求漸高，適逢每年2月22日為日本「貓之日」，全家結合寵物與IP經濟，攜手「哆啦A夢」推出寵物主題活動，即日起至3月4日，超過百項指定寵物商品任選「2件79折」、「4件75折」優惠。

▲全家結合寵物與IP經濟，攜手「哆啦A夢」推寵物主題活動。（圖／全家提供）

「滿額加價購」可加購哆啦A夢周邊，像是「哆啦A夢寵物頭套」，即日起購買店內25元以上指定商品任2件（Let’s Café/零食/罐(盒)裝飲料/寵物/烘焙商品），加199元即可換購。「哆啦A夢搖搖吸管杯」同樣購買店內25元以上指定商品任2件，可加價699元換購。