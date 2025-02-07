　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11推韓國超夯「DINOTAENG」短尾袋鼠！20款居家、外出周邊開賣

▲▼7-11推韓國短尾袋鼠「DINOTAENG」周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11推韓國短尾袋鼠「DINOTAENG」20周邊。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN集結時下日韓最夯兩大IP，推出超過50款周邊快閃購！除了日本當紅的「吉伊卡哇」，還有來自韓國的短尾袋鼠「DINOTAENG」以療癒笑容魅力擄獲大批粉絲的心，近來在松菸推出快閃店也大排長龍，此波7-11「DINOTAENG」快閃購、集點購，針對居家、廚房、辦公、通勤等日常生活情境，設計20款限定周邊，2月11日上午11點起開賣。

▲▼7-11推韓國短尾袋鼠「DINOTAENG」周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11推「DINOTAENG」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

由韓國知名文創設計師打造，簡約可愛風格的「DINOTAENG」來到7-11，2月11日起推出「DINOTAENG系列」快閃購活動，緊接2月24日起集點加價購，若快閃購銷售完畢，將不再上架集點購。

▲▼7-11推韓國短尾袋鼠「DINOTAENG」周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲廚房料理幫手推薦「造型圍裙手套組」。（圖／記者林育綾攝）

「DINOTAENG系列」周邊，以擁有療癒笑容的QUOKKA帶著好朋友BOBO、HATTY、FATTY，深入居家布置、廚房料理、辦公文具、外出通勤等日常生活情境，開發20款可愛兼具實用的周邊商品。

▲▼7-11推韓國短尾袋鼠「DINOTAENG」周邊。（圖／業者提供）

▲▼居家布置推薦「QUOKKA抱枕毯」，不但是抱枕、玩偶，裡頭還有小蓋毯，一物多用。（圖／業者提供）

▲▼7-11推韓國短尾袋鼠「DINOTAENG」周邊。（圖／業者提供）

其中居家布置推薦「QUOKKA抱枕毯」，不但是抱枕、玩偶，裡頭還有小蓋毯，一物多用，物超所值。還有輕鬆收納家中小物、服飾的「摺疊收納籃」，使用空窗期可以摺疊收起、不占位。

▲▼7-11推韓國短尾袋鼠「DINOTAENG」周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼外出通勤的可愛陪伴「造型刺繡票卡套」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11推韓國短尾袋鼠「DINOTAENG」周邊。（圖／記者林育綾攝）

廚房料理幫手推薦「造型圍裙手套組」、「陶瓷便當盒」，設計環繞滿滿的QUOKKA與好朋友，下廚也可以很療癒。而打造滿滿辦公儀式感的「絨毛造型筆（隨機款式）」、「抽拉貼紙盒」，還有外出通勤的可愛陪伴「造型刺繡票卡套」、「輕量摺疊傘」。

▲▼7-11推韓國短尾袋鼠「DINOTAENG」周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲辦公儀式感「絨毛造型筆」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11推韓國短尾袋鼠「DINOTAENG」周邊。（圖／業者提供）

▲陶瓷便當盒、造型杯蓋馬克杯讓生活增添療癒感。（圖／業者提供）

▲▼7-11推韓國短尾袋鼠「DINOTAENG」周邊。（圖／業者提供）

▲▼「DINOTAENG」QUOKKA隨行包，外出可愛又實用。（圖／業者提供）

▲▼7-11推韓國短尾袋鼠「DINOTAENG」周邊。（圖／業者提供）

「DINOTAENG系列」20款周邊，最低129元起就可加購，同步還有「吉伊卡哇全系列」30款周邊快閃購，2月12日上午11點起開搶，粉絲們可準時就近到7-ELEVEN 收藏一波。

▲7-11同步也推出「吉伊卡哇全系列」快閃購，6角色全員到齊，居家、寢具周邊30款。（圖／記者林育綾攝）

★全家X哆啦A夢寵物周邊

全家攜手家喻戶曉的超人氣明星「哆啦A夢」合作，推出Fami!ce霜淇淋、現做飲品杯款、寵物商品活動與限定周邊等，預計再帶動話題討論度。

▲▼全家聯名哆啦A夢，推出全新口味「紅豆牛奶霜淇淋」，還有現做飲品杯款、周邊等。（圖／全家提供）

其中霜淇淋以哆啦A夢最愛的紅豆銅鑼燒為靈感，推出「紅豆牛奶霜淇淋」，結合濃郁奶香與香甜紅豆帶來療癒。搭配限定紙套與紙杯，可愛外型與濃郁口味，帶來視覺與味覺的享受。

全家也結合寵物與IP經濟，攜手「哆啦A夢」推出寵物主題活動即日起至3月4日，超過百項指定寵物商品任選「2件79折」、「4件75折」優惠，「滿額加價購」可加購哆啦A夢周邊。

▲▼全家結合寵物與IP經濟，攜手「哆啦A夢」推寵物主題活動。（圖／業者提供）

其中「哆啦A夢寵物頭套」，2月5日起購買店內25元以上指定商品任2件（Let’s Café/零食/罐(盒)裝飲料/寵物/烘焙商品），加199元即可換購。「哆啦A夢搖搖吸管杯」同樣購買店內25元以上指定商品任2件，可加價699元換購。

你可能想看

7-11推「吉伊卡哇」30款周邊！6大角色全員到齊　養娃玩偶一次收

全家聯名哆啦A夢推「紅豆牛奶霜淇淋」！限定杯亮相、寵物品下殺

超商補班日咖啡「買1送1」！7-11限今天2款現做茶「買10送10」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陳建州說完安靜回憶大S　「下秒PO她們辣舞片」網傻眼
川普查非法移民抓到台灣通緝犯！　性侵少女+酒駕1死12傷
快訊／連續殺人！　嫌犯家驗出3女DNA
正妹女員工拉K！　知名直播主撂球棒隊私刑暴打
快訊／林昀儒、高承睿勇闖大滿貫賽男雙決賽　將與強敵中國爭冠
耀群科技家庭日4死22傷　遊覽車司機最終判刑曝
獨／恐連環碎屍！　2女進兇嫌家即失蹤
全球僅20例！台中女過年腹瀉以為吃壞　竟是「2癌末期」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

重磅合作！漫才泰斗達康.come、面白大丈夫聯手創作笑話　超爆笑的新春校園喜劇段子在超商就買得到

7-11推韓國超夯「DINOTAENG」短尾袋鼠！20款居家、外出周邊開賣

7-11推「吉伊卡哇」30款周邊！6大角色全員到齊　養娃玩偶一次收

速食店「補班優惠」懶人包！6塊炸雞桶買1送1、咔啦雞腿堡半價

超商補班日咖啡「買1送1」！7-11限今天2款現做茶「買10送10」

超商「抗寒優惠」來了！發熱衣下殺3折　暖暖包半價

限今天！全家單品咖啡「買6送6」可寄杯　自帶杯限時省8元

拿坡里「買1送1」限時開跑！買6塊炸雞吃免費披薩

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友下集

具俊曄痛失大S「我的天使回到天堂」　遺產權利全留給S媽：守護她愛的家人

蔡康永痛哭悼大S：瘋狂想念一個人　「外星人玩膩了」陪伴悲傷朋友逃離

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

高嘉瑜為李彥秀改編獻唱「王老先生有塊地」

立法院新春團拜 #韓國瑜 ：立法院長要拜孫悟空

重磅合作！漫才泰斗達康.come、面白大丈夫聯手創作笑話　超爆笑的新春校園喜劇段子在超商就買得到

7-11推韓國超夯「DINOTAENG」短尾袋鼠！20款居家、外出周邊開賣

7-11推「吉伊卡哇」30款周邊！6大角色全員到齊　養娃玩偶一次收

速食店「補班優惠」懶人包！6塊炸雞桶買1送1、咔啦雞腿堡半價

超商補班日咖啡「買1送1」！7-11限今天2款現做茶「買10送10」

超商「抗寒優惠」來了！發熱衣下殺3折　暖暖包半價

限今天！全家單品咖啡「買6送6」可寄杯　自帶杯限時省8元

拿坡里「買1送1」限時開跑！買6塊炸雞吃免費披薩

高志綱生日快樂！許願搶到WBC門票：還有統一獅拿冠軍

寒流來襲合歡山恐結冰　翠峰至大禹嶺路段「不排除」預警封路4天

魅力爆棚 ！花蓮太平洋燈會網路聲量排名全國第8　非六都第3

男疑遭毆打「滿臉血倒路邊」　桃園警調監視器真相曝：是自摔

砍人真兇另有其人！男子自首頂罪遭識破　法院判處拘役50日

重磅合作！漫才泰斗達康.come、面白大丈夫聯手創作笑話　超爆笑的新春校園喜劇段子在超商就買得到

不滿高嘉瑜「烏龍爆料」！　李彥秀今提告妨害名譽

金鐘影后朱芷瑩「突後仰暈倒」！驚動手術室 曝緊張取卵過程

「貝嫂」倫敦旗艦店變藝廊　抬頭就能賞奈良美智大作

TRASH宣佈「首攻高雄巨蛋開唱」　預告：可能會脫衣服

消費熱門新聞

超商咖啡買1送1、7-11限今天買10送10

全台速食店補班優惠懶人包

美式賣場活力好物熱銷好精神應援

7-11推「吉伊卡哇」30款周邊！

拿坡里買炸雞桶送披薩限時開跑

年後嗯嗯不出來「蛇」麼回事！營養師「AB優酪乳＋輕食菜單」幫你窈窕回歸

超商發熱衣、暖暖包半價！咖啡買1送1

超商開賣10款「元宵卡通燈籠」只要49元　湯圓全品項3件79折

咖啡買1送1！超商補班優惠一次看

限今天！全家單品咖啡「買6送6」

2大平台推出首款電子書閱讀器　搶攻數位閱讀市場

快訊／全家開出9組發票大獎！幸運門市曝光

7-11推「DINOTAENG」短尾袋鼠20款周邊

麗仕黑亮洗髮乳家樂福爆賣！

更多熱門

相關新聞

7-11推「吉伊卡哇」30款周邊！

7-11推「吉伊卡哇」30款周邊！

7-11為迎接西洋情人節，集結日韓兩大最夯IP「吉伊卡哇、DINOTAENG」，開發多款居家、廚房、辦公、外出等周邊，其中「吉伊卡哇」6大角色全員到齊，除了居家軟萌寢飾用品，還有養娃粉絲最想收藏的兩尺寸娃偶、吊飾，超過30款周邊，2月12日上午11點起快閃購限量開賣！

超商咖啡買1送1、7-11限今天買10送10

超商咖啡買1送1、7-11限今天買10送10

《吉伊卡哇》小八14歲配音「變聲」

《吉伊卡哇》小八14歲配音「變聲」

7-11「藍莓起司霜淇淋」買1送1

7-11「藍莓起司霜淇淋」買1送1

吉伊卡哇「小八」配音男大18變　影片曝

吉伊卡哇「小八」配音男大18變　影片曝

關鍵字：

DINOTAENG短尾袋鼠7-11快閃購吉伊卡哇

讀者迴響

熱門新聞

汪小菲怒譙張蘭三字經！「妳為什麼老是這樣」

汪小菲飆罵張蘭「15秒影片曝光」

高雄恐怖碎屍！DNA比對確認死者身分

超狂老夫妻豪捐53億給醫院　院長：我嚇壞了

5催情食物「吃了想色色」！她激推：大頭小頭都強壯

網瘋傳「汪小菲才是大S的真愛」

過年腹瀉以為吃壞肚　就醫竟是「2癌末期」

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

快訊／具俊曄發文！遺產權全留給S媽

張穎穎「人都去世了還在下水軍」抖汪小菲出軌史

具俊曄韓文版聲明更催淚：天使回天堂了

利特深夜1圖哀悼大S！韓網見具俊曄IG不捨

即／南2段女山友落單　失聯6天終獲救

金峰魯肉飯一切為二「拉半邊鐵門」　里長曝房東想法

具俊曄喊遺產全給S媽！律師：要看汪小菲

更多

最夯影音

更多

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友下集

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面