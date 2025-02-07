7-11推韓國超夯「DINOTAENG」短尾袋鼠！20款居家、外出周邊開賣

▲7-11推韓國短尾袋鼠「DINOTAENG」20周邊。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN集結時下日韓最夯兩大IP，推出超過50款周邊快閃購！除了日本當紅的「吉伊卡哇」，還有來自韓國的短尾袋鼠「DINOTAENG」以療癒笑容魅力擄獲大批粉絲的心，近來在松菸推出快閃店也大排長龍，此波7-11「DINOTAENG」快閃購、集點購，針對居家、廚房、辦公、通勤等日常生活情境，設計20款限定周邊，2月11日上午11點起開賣。





▲7-11推「DINOTAENG」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

由韓國知名文創設計師打造，簡約可愛風格的「DINOTAENG」來到7-11，2月11日起推出「DINOTAENG系列」快閃購活動，緊接2月24日起集點加價購，若快閃購銷售完畢，將不再上架集點購。

▲廚房料理幫手推薦「造型圍裙手套組」。（圖／記者林育綾攝）



「DINOTAENG系列」周邊，以擁有療癒笑容的QUOKKA帶著好朋友BOBO、HATTY、FATTY，深入居家布置、廚房料理、辦公文具、外出通勤等日常生活情境，開發20款可愛兼具實用的周邊商品。

▲▼居家布置推薦「QUOKKA抱枕毯」，不但是抱枕、玩偶，裡頭還有小蓋毯，一物多用。（圖／業者提供）

其中居家布置推薦「QUOKKA抱枕毯」，不但是抱枕、玩偶，裡頭還有小蓋毯，一物多用，物超所值。還有輕鬆收納家中小物、服飾的「摺疊收納籃」，使用空窗期可以摺疊收起、不占位。

▲▼外出通勤的可愛陪伴「造型刺繡票卡套」。（圖／記者林育綾攝）

廚房料理幫手推薦「造型圍裙手套組」、「陶瓷便當盒」，設計環繞滿滿的QUOKKA與好朋友，下廚也可以很療癒。而打造滿滿辦公儀式感的「絨毛造型筆（隨機款式）」、「抽拉貼紙盒」，還有外出通勤的可愛陪伴「造型刺繡票卡套」、「輕量摺疊傘」。

▲辦公儀式感「絨毛造型筆」。（圖／記者林育綾攝）

▲陶瓷便當盒、造型杯蓋馬克杯讓生活增添療癒感。（圖／業者提供）

▲▼「DINOTAENG」QUOKKA隨行包，外出可愛又實用。（圖／業者提供）

「DINOTAENG系列」20款周邊，最低129元起就可加購，同步還有「吉伊卡哇全系列」30款周邊快閃購，2月12日上午11點起開搶，粉絲們可準時就近到7-ELEVEN 收藏一波。

▲7-11同步也推出「吉伊卡哇全系列」快閃購，6角色全員到齊，居家、寢具周邊30款。（圖／記者林育綾攝）

★全家X哆啦A夢寵物周邊

全家攜手家喻戶曉的超人氣明星「哆啦A夢」合作，推出Fami!ce霜淇淋、現做飲品杯款、寵物商品活動與限定周邊等，預計再帶動話題討論度。

▲▼全家聯名哆啦A夢，推出全新口味「紅豆牛奶霜淇淋」，還有現做飲品杯款、周邊等。（圖／全家提供）

其中霜淇淋以哆啦A夢最愛的紅豆銅鑼燒為靈感，推出「紅豆牛奶霜淇淋」，結合濃郁奶香與香甜紅豆帶來療癒。搭配限定紙套與紙杯，可愛外型與濃郁口味，帶來視覺與味覺的享受。

全家也結合寵物與IP經濟，攜手「哆啦A夢」推出寵物主題活動即日起至3月4日，超過百項指定寵物商品任選「2件79折」、「4件75折」優惠，「滿額加價購」可加購哆啦A夢周邊。

▲▼全家結合寵物與IP經濟，攜手「哆啦A夢」推寵物主題活動。（圖／業者提供）

其中「哆啦A夢寵物頭套」，2月5日起購買店內25元以上指定商品任2件（Let’s Café/零食/罐(盒)裝飲料/寵物/烘焙商品），加199元即可換購。「哆啦A夢搖搖吸管杯」同樣購買店內25元以上指定商品任2件，可加價699元換購。