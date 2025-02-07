超商補班日咖啡「買1送1」！7-11限今天2款現做茶「買10送10」

▲全家今起至補班日限時2天，單品美式「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

寒流來襲今（7日）下午起全台氣溫驟降，加上明天補班日，超商紛紛推出咖啡、茶飲優惠幫上班族打氣！全家單品美式限時2天「買1送1」，7-11也有限時一天英式紅茶、四季春青茶「買10送10」可趁機囤，開工優惠「濃萃美式買10送10」等組合也持續至2月10日。

▲全家咖啡、茶飲優惠。（圖／業者提供）



★全家

●全家APP優惠：

全家針對補班日，2月7日上午10點起至2月8日限時2天，在APP隨買跨店取推出Let’s Café大杯單品美式「買1送1」，茶葉蛋也有「10顆99元」，可兌換至4月30日。

每月8日全家「搖搖茶吧」優惠，2月8日至2月10日限時3天，APP隨賣跨店取搖搖茶吧40元、55元、65元系列飲品，任選「買2送1」，可兌換至5月31日。

●全家門市優惠：

全家即日起至3月4日，在實體門市買「搖搖茶吧」燒燒仙草、花生圓圓醇奶，驚喜優惠價39元。

即日起至2月8日，「特大杯經典美式、大杯熱卡布奇諾、大杯熱厚濃靜岡抹茶拿鐵」，皆享第二杯10元。

▼全家「搖搖茶吧」燒燒仙草、花生圓圓醇奶優惠39元。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●7-11限時茶飲優惠

7-11在2月7日限時一天於「OPENPOINT行動隨時取」優惠：

CITY PEARL 珍珠焙火烏龍奶茶，買2送1，特價225元，省75元。（可兌換至3月31日）

現萃茶「英式紅茶／四季春青茶」買10送10，特價700元，省350元。（可兌換至4月30日）

香鑽水果茶，4杯200元，省80元。（可兌換至3月31日）

冰淇淋紅茶，4杯180元，省80元。

▼7-11限時1天茶飲優惠。（圖／業者提供）

●開工打氣優惠

7-11 即日起至2月10日「OPENPOINT行動隨時取」開工打氣優惠：

CITY CAFE大杯濃萃美式買10送10，每日限量2萬組。

CITY CAFE大杯濃萃拿鐵買10送5，每日限量2萬組。

CITY CAFE風味系列指定熱飲(皇家伯爵/抹茶/焙烤榛果/太妃焦糖/好時經典)任選5杯200元，限量5萬組。

CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡任4杯200元，限量5萬組。

CITY PRIMA中杯精品美式4杯200元，限量5萬組。

CITY PEARL 珍珠奶茶4杯200元，限量5萬組。

CITY TEA青梅冰茶/一顆檸檬青/一顆檸檬紅4杯200元，限量5萬組。

★萊爾富

●門市優惠，即起至2月9日：

大杯特濃拿鐵，原價65元，買1送1。

大杯特濃美式，原價55元，買1送1。

富桂紅棗茶，原價65元，買1送1。

★OKmart

OKmart 2月7日至2月8日：

OKCAFE特大杯莊園美式，原價60元，買2送1。

OKCAFE特大杯莊園拿鐵，原價70元，買2送1。

▼OKmart咖啡買2送1。（圖／業者提供）