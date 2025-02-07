　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吉友快衝！吉伊卡哇3隻小可愛2／9團聚遊高雄港　6最佳拍攝點曝

▲▼吉伊卡哇,兔兔,烏薩奇,小八,冬日遊樂園。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄冬日遊樂園邀請到吉伊卡哇進駐愛河灣。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

「2025高雄冬日遊樂園」邀請吉伊卡哇（Chiikawa）3隻小可愛進駐愛河灣，開幕迄今吸引超過386萬來自全台及世界各地遊客前來高雄一睹風采。高雄市觀光局預告，9日將舉辦遊港活動，吉伊卡哇與主題渡輪、遊艇及重帆將會一起遊港討吉利。

高雄市政府首度將「吉伊卡哇」IP立體氣膜化，搭配浮台建構，締造續2年年海上IP展演的世界紀錄。2025高雄燈會「Kaohsiung wonderland 冬日遊樂園」開幕迄今已創下386萬人潮；活動第2週將由吉伊卡哇漫遊高雄愛河灣，並與音浪塔的小八貓及16號碼頭的兔兔團聚，3隻人氣小可愛一同迎接歡樂的2025新的一年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼吉伊卡哇3隻小可愛將於2月9日集合遊高雄港。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼吉伊卡哇3隻小可愛將於2月9日集合遊高雄港，最佳拍攝點曝光。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼吉伊卡哇3隻小可愛將於2月9日集合遊高雄港。（圖／高雄市觀光局提供）

遊港路線將行經高雄流行音樂中心高低塔、16號碼頭、高雄旅運中心、棧庫群（7號碼頭）、香蕉碼頭至棧貳庫，最後回到愛河灣，吉友一定要提前卡位，欣賞小可愛出遊的可愛畫面。

無法前來現場的民眾，也可透過高雄市政府臉書社群直播來為「吉伊卡哇」加油打氣；活動現場特別邀請在地學校樹德家商、建國國小、光榮國小到場應援，民眾還可以到16號碼頭兔兔展示區旁，寫下新年祈福願望，祈求一整年的好運和吉利。

▲▼吉伊卡哇,兔兔,烏薩奇,小八,chiikawa,冬日遊樂園。（圖／記者許宥孺攝）

▲大人小孩都喜歡吉伊卡哇的萌樣。（圖／記者許宥孺攝）

觀光局長高閔琳指出，「吉伊卡哇」3隻小可愛來到高雄，從早到晚都湧入大批遊客，除了來到愛河灣與吉伊卡哇、小八貓以及兔兔合照外；位於16-18號碼頭的遊樂園，更設置25座免費玩的遊樂設施、好玩好逛的美食市集，假日還有親子互動展演。周邊系列更是一波接一波，本周六、日在高雄港7號碼頭有「新春親子運動趴」活動，趣味運動闖關活動和運動市集歡迎大小朋友一起同樂。

此外，每年最受大小朋友喜愛的小提燈，將於2月8、9日下午4點於16-18號碼頭（輕軌旅運中心站旁）發放。民眾可到現場排隊領取，一人限領2盞，數量有限，發完為止。觀光局提醒，小提燈排隊須本人在場，不可夜排、代排，也禁止用物品佔位及插隊，領取前1小時開始清點排隊人數，無人在場之物品將逕行移置。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／大樂透2.1億獎號出爐　對中繼續過年
周處除三害「邪教教主」原型離世！　聲稱「精液能修行」坐擁20
大S骨灰放家中驚傳惹怒鄰居！　砲轟S家人：自私
快訊／19:56規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級
史書華外遇治療師　楊蕙如稱「不意外」：台派為名的髒東西
快訊／日月光發布重訊　張虔生獨子張能傑驟逝
遭酸民批吃軟飯！　具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／19:56花蓮鳳林規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級

吉友快衝！吉伊卡哇3隻小可愛2／9團聚遊高雄港　6最佳拍攝點曝

史書華外遇治療師　楊蕙如稱「不意外」：台派為名的髒東西

大S骨灰放在家中　命理師給建議：亡者靈魂恐受管制

帶女同事回家「被撞見激戰一幕」　妻讓他繼續約砲！網看傻大罵

大S骨灰放家中驚傳惹怒鄰居！　砲轟S家人：自私

遊戲化學習重塑教育！世新大學財金營邀高中生玩轉金融世界

寒流來襲！陽明山降雪機率升　北市警3階段交通管制

新北天燈節交通管制措施出爐　瑞芳警籲民眾搭乘大眾運輸

近40年14名連續殺人犯整理　中山之狼扮司機性侵、他害死5妻兒詐保

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

具俊曄痛失大S「我的天使回到天堂」　遺產權利全留給S媽：守護她愛的家人

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友下集

蔡康永痛哭悼大S：瘋狂想念一個人　「外星人玩膩了」陪伴悲傷朋友逃離

高嘉瑜為李彥秀改編獻唱「王老先生有塊地」

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

立法院新春團拜 #韓國瑜 ：立法院長要拜孫悟空

快訊／19:56花蓮鳳林規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級

吉友快衝！吉伊卡哇3隻小可愛2／9團聚遊高雄港　6最佳拍攝點曝

史書華外遇治療師　楊蕙如稱「不意外」：台派為名的髒東西

大S骨灰放在家中　命理師給建議：亡者靈魂恐受管制

帶女同事回家「被撞見激戰一幕」　妻讓他繼續約砲！網看傻大罵

大S骨灰放家中驚傳惹怒鄰居！　砲轟S家人：自私

遊戲化學習重塑教育！世新大學財金營邀高中生玩轉金融世界

寒流來襲！陽明山降雪機率升　北市警3階段交通管制

新北天燈節交通管制措施出爐　瑞芳警籲民眾搭乘大眾運輸

近40年14名連續殺人犯整理　中山之狼扮司機性侵、他害死5妻兒詐保

新北水利局補助1848萬元　改善坪林106戶居民用水

罷免潮持續蔓延　中選會累積已收32案立委罷免案

快訊／幸運兒是你嗎？大樂透2.1億獎號出爐　對中繼續過年

大S「金曲歌后表妹」心碎轉發具俊曄貼文！　懇求：不要再給傷害

新北石碇櫻花接力綻放　二格步道成浪漫賞櫻熱點

監察院長陳菊月薪20多萬？　黃揚明打臉李俊俋說法

汪小菲悲痛表現惹議！　律師呂秋遠長文喊話：收起你的情感

海神新春補強　前富邦勇士摩爾特里加盟助陣

醫警告「3現象」＝異常掉髮了！用手抓一撮秒知

快訊／蔣家人創辦的鴻霖全球運輸9億美元賣出　日本川急便買下

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

生活熱門新聞

過年腹瀉以為吃壞肚　就醫竟是「2癌末期」

大S吃素13年　「被張蘭逼吃肉」片段網氣炸

具俊曄喊遺產全給S媽！律師：要看汪小菲

快訊／9縣市低溫特報！急凍跌破10度

大S骨灰放家中驚傳惹怒鄰居！　砲轟S家人自私

具俊曄放棄「遺產都給S媽」　律師曝1事勿做

寒流午後到！　氣象專家示警：近10年冷最久

20多歲職軍染A流2天病逝　疫調1年內未打疫苗

女律師坦言：具俊瞱聲明雖帥　但可能事與願違

諾亞克「高階主管集體請辭」！股價5個月腰斬

汪小菲一知大S死訊就飛到台灣　她揪1關鍵

明天要補班！上班族「曝1狀況」反而更爽

女列14項男生扣分行為　PTT網友傻眼

無良導遊偷拍「大S病容照」　網氣炸狂轟！急關帳號

更多熱門

相關新聞

殺大嫂剁成肉塊放菜籃　單車運屍畫面曝

殺大嫂剁成肉塊放菜籃　單車運屍畫面曝

高雄一名73歲張姓男子自去年12月起，陸續在哥哥住家中殺害黃姓大嫂，及2名七旬婦人，犯下聳動的連續殺人碎屍案。據悉，張嫌過去與哥哥、嫂嫂同住，哥哥過世後，兄嫂將房子借給張嫌獨居，不料，去年12月中黃婦被兒子通報失蹤，警方於屋內臥室採證到嫂嫂的DNA血跡，證實遭張嫌殘忍殺害，並剁成多袋屍塊運出家門。現在張半夜騎腳踏車冷血棄屍的畫面也曝光。

即／高雄碎屍魔連殺3人　前鎮河再撈到一隻手

即／高雄碎屍魔連殺3人　前鎮河再撈到一隻手

碎屍魔殺「左營仙姑」　控她偷120萬勞力士錶

碎屍魔殺「左營仙姑」　控她偷120萬勞力士錶

碎屍魔鬧街來回18趟　提斷肢屍塊疑途經商圈+賣場

碎屍魔鬧街來回18趟　提斷肢屍塊疑途經商圈+賣場

高雄碎屍人魔「曾與2死者交往過」　在公園打牌認識

高雄碎屍人魔「曾與2死者交往過」　在公園打牌認識

關鍵字：

高雄冬日遊樂園吉伊卡哇烏薩奇小八

讀者迴響

熱門新聞

汪小菲怒譙張蘭三字經！「妳為什麼老是這樣」

汪小菲飆罵張蘭「15秒影片曝光」

小S開撕汪小菲母子意外曝「公司名」

小S身心俱疲暫不回歸吳姍儒將代班主持

過年腹瀉以為吃壞肚　就醫竟是「2癌末期」

高雄恐怖碎屍！DNA比對確認死者身分

5催情食物「吃了想色色」！她激推：大頭小頭都強壯

即／日月光發布重訊　張虔生獨子張能傑驟逝

網瘋傳「汪小菲才是大S的真愛」

即／高雄連續殺人碎屍！警局長證實：兇嫌家驗出3女DNA

超狂老夫妻豪捐53億給醫院　院長：我嚇壞了

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

即／高雄碎屍人魔殺3女　鄰曝深夜恐怖聲：他在鋸東西

時間軸曝光！高雄碎屍人魔連續3月「每月殺1個」

更多

最夯影音

更多

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

具俊曄痛失大S「我的天使回到天堂」　遺產權利全留給S媽：守護她愛的家人

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面