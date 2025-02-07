吉友快衝！吉伊卡哇3隻小可愛2／9團聚遊高雄港　6最佳拍攝點曝

▲高雄冬日遊樂園邀請到吉伊卡哇進駐愛河灣。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

「2025高雄冬日遊樂園」邀請吉伊卡哇（Chiikawa）3隻小可愛進駐愛河灣，開幕迄今吸引超過386萬來自全台及世界各地遊客前來高雄一睹風采。高雄市觀光局預告，9日將舉辦遊港活動，吉伊卡哇與主題渡輪、遊艇及重帆將會一起遊港討吉利。

高雄市政府首度將「吉伊卡哇」IP立體氣膜化，搭配浮台建構，締造續2年年海上IP展演的世界紀錄。2025高雄燈會「Kaohsiung wonderland 冬日遊樂園」開幕迄今已創下386萬人潮；活動第2週將由吉伊卡哇漫遊高雄愛河灣，並與音浪塔的小八貓及16號碼頭的兔兔團聚，3隻人氣小可愛一同迎接歡樂的2025新的一年。

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▲▼吉伊卡哇3隻小可愛將於2月9日集合遊高雄港，最佳拍攝點曝光。（圖／高雄市觀光局提供）

遊港路線將行經高雄流行音樂中心高低塔、16號碼頭、高雄旅運中心、棧庫群（7號碼頭）、香蕉碼頭至棧貳庫，最後回到愛河灣，吉友一定要提前卡位，欣賞小可愛出遊的可愛畫面。

無法前來現場的民眾，也可透過高雄市政府臉書社群直播來為「吉伊卡哇」加油打氣；活動現場特別邀請在地學校樹德家商、建國國小、光榮國小到場應援，民眾還可以到16號碼頭兔兔展示區旁，寫下新年祈福願望，祈求一整年的好運和吉利。

▲大人小孩都喜歡吉伊卡哇的萌樣。（圖／記者許宥孺攝）

觀光局長高閔琳指出，「吉伊卡哇」3隻小可愛來到高雄，從早到晚都湧入大批遊客，除了來到愛河灣與吉伊卡哇、小八貓以及兔兔合照外；位於16-18號碼頭的遊樂園，更設置25座免費玩的遊樂設施、好玩好逛的美食市集，假日還有親子互動展演。周邊系列更是一波接一波，本周六、日在高雄港7號碼頭有「新春親子運動趴」活動，趣味運動闖關活動和運動市集歡迎大小朋友一起同樂。

此外，每年最受大小朋友喜愛的小提燈，將於2月8、9日下午4點於16-18號碼頭（輕軌旅運中心站旁）發放。民眾可到現場排隊領取，一人限領2盞，數量有限，發完為止。觀光局提醒，小提燈排隊須本人在場，不可夜排、代排，也禁止用物品佔位及插隊，領取前1小時開始清點排隊人數，無人在場之物品將逕行移置。