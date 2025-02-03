全家聯名哆啦A夢推「紅豆牛奶霜淇淋」！限定杯亮相、寵物品下殺

▲全家聯名哆啦A夢，推出全新口味「紅豆牛奶霜淇淋」，還有限定杯款、寵物商品活動、周邊等。（圖／全家提供）

記者林育綾／台北報導

全家霜淇淋再推新口味！此波聯名日本超人氣「哆啦A夢」，以哆啦A夢最愛的紅豆銅鑼燒為靈感，2月5日起推出「紅豆牛奶霜淇淋」，結合濃郁奶香與香甜紅豆帶來療癒，2月5日至7日APP隨買跨店取還加碼「5支188元」優惠。另外搖搖茶吧也有哆啦A夢限定杯款；針對2月22日「貓之日」也祭出加價購活動，超過百項寵物商品任選「2件79折、4件75折」。

▲全家「搖搖茶吧」也有哆啦A夢限定杯款。（圖／全家提供）

全家攜手家喻戶曉的超人氣明星「哆啦A夢」合作，推出Fami!ce霜淇淋、現做飲品杯款、寵物商品活動與限定周邊等，預計再帶動話題討論度。

▲全家以哆啦A夢最愛的紅豆銅鑼燒為靈感，2月5日起推出「紅豆牛奶霜淇淋」。（圖／全家提供）

●全家X哆啦A夢「紅豆牛奶霜淇淋」

其中「紅豆牛奶霜淇淋」選用台灣產紅豆泥入料，甜度恰到好處，搭配濃郁牛奶，入口即化的綿密口感，尤其適合重乳愛好者。綜合口味則搭配定番「莊園牛奶」口味，在濃郁紅豆香氣的基礎上，注入層次豐富的奶香。

霜淇淋原價49元，2月5日至2月7日，會員APP隨買跨店取加碼推出「5支188元」優惠。搭配限定紙套與紙杯，可愛外型與濃郁口味，帶來視覺與味覺的享受。

▼全家合作哆啦A夢，推出全新口味「紅豆牛奶霜淇淋」。（圖／全家提供）

●全家搶攻寵物商機

全家FamiPets 近年積極深耕寵物商品領域，目前全台逾4300間店舖均設置寵物貨架，導入小規格的貓狗食品、肉泥、零食等近50款寵物商品。

▲同步還有寵物商品周邊，並擴大門市相關品項、祭出優惠。（圖／全家提供）

而看準需求漸高，針對住宅區、公園周邊之店舖導入寵物專區，擴增商品數至近120項，涵蓋貓狗飼料、罐頭與功能性零食，也販售貓砂、寵物玩具等用品，商品數與選擇更加豐富，至今已導入近200家店舖，未來將持續擴大導入。

▲2月22日「貓之日」，全家結合寵物與IP經濟，攜手「哆啦A夢」推寵物主題活動。（圖／全家提供）



適逢每年2月22日為日本「貓之日」，全家結合寵物與IP經濟，2月5日起攜手「哆啦A夢」推出寵物主題活動。包含2月5日至3月4日，超過百項指定寵物商品任選「2件79折」、「4件75折」優惠。

2月周周五六日在會員APP優惠趣，推出熱銷寵物商品「買1送1」搶券。「寵物集章趣」換寵物商品購物金與人氣貓罐，以及「滿額加價購」可加購哆啦A夢周邊。

其中「哆啦A夢寵物頭套」，2月5日起購買店內25元以上指定商品任2件（Let’s Café/零食/罐(盒)裝飲料/寵物/烘焙商品），加199元即可換購。「哆啦A夢搖搖吸管杯」同樣購買店內25元以上指定商品任2件，可加價699元換購。

▲▼全家合作哆啦A夢，推出寵物商品活動、限定周邊等優惠。（圖／全家提供）

★7-ELEVEN「美樂蒂X酷洛米」夢幻同台

7-11 近來歡慶「MY MELODY」50周年及「KUROMI」20周年，讓美樂蒂、酷洛米兩姊妹夢幻同台，開發設計20款限量周邊；同步還加開「三麗鷗好朋友超萌周邊」，將於2月5日下午3點起開放快閃購，想收藏周邊和增添生活療癒感可準備手刀下單。

▲▼7-11讓美樂蒂、酷洛米兩姊妹夢幻同台，推出「MY MELODY 50th X KUROMI 20th 周年派對」20款周邊。（圖／業者提供）