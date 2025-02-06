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超商「抗寒優惠」來了！發熱衣下殺3折　暖暖包半價

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲全家發熱衣、暖暖包下殺，抗寒補貨趁現在。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

因應明（7日）寒流來襲全台斷崖式降溫，超商祭出抗寒優惠！全家今（6）日起限時5天，超夯的發熱衣5折，甚至有無重力款發熱衣下殺至3折；同步指定暖暖包半價，整袋只要100元。7-11也有指定暖暖包第二件5折、關東煮「全品項任選買4送1」。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲咖啡限時買6送6、買1送1。（圖／業者提供）

●全家發熱衣、暖暖包優惠

全家2月6日至2月10日連續5天，「FamiCollection發熱衣系列」推出單件5折優惠，另外「無重力發熱衣」（黑色女款）更加碼下殺至3折。另有指定暖暖包單件半價，整袋10入只要100元。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲全家南洋酸辣燙「馬尚煮」4入特價69元。（圖／業者提供）

●南洋酸辣燙「馬尚煮」優惠

全家即日起至2月18日，南洋酸辣燙「馬尚煮」4入特價69元。同步推薦個人鍋物新品「泡椒酸菜牛」，酸菜風味秘製高湯，搭配牛五花片等豐富配料，淋上黎紅鮮花椒油，酸爽開胃，售價129元，搭配指定副餐享單件折5元、2件折10元優惠。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲全家即日起至3月4日，「搖搖茶吧」燒燒仙草優惠價39元。（圖／業者提供）

●全家燒燒仙草熱飲優惠

全家即日起至3月4日，在實體門市「搖搖茶吧」買燒燒仙草、花生圓圓醇奶，驚喜優惠價39元。

★7-ELEVEN

7-11持續推出指定品項暖暖包第2件5折優惠，3月18日前也有溫泉入浴錠「買1送1」，即日起到2月18日，外出清潔防護推薦立得清酒精擦濕巾「第2件5折」、UNIDESIGN醫用口罩5入售價59至69元。

熟食方面，即日起至2月18日，推出滷味、關東煮、麻辣燙「全品項任選買4送1」，滷味、關東煮指定商品整包購買「第二包65折」。關東煮三大人氣商品黑輪、白蘿蔔、米血糕火熱販售中。

▼7-11滷味、關東煮、麻辣燙「全品項任選買4送1」。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至3月4日，推出暢銷的指定包子「任選2件8折」、指定熱狗任「2件60元」、關東煮「任選4件70元」。

萊爾富門市也提供多款保暖小物，像是Hi-Life小樂寶手握式暖暖包（10片入，原價200元）特惠119元，等於現省81元。另一款小樂寶14小時貼式暖暖包（10片入，原價200元）特惠139元，可現省61元。

▲▼超商抗寒優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富暖暖包優惠。（圖／業者提供）

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