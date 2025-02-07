4年前跟小桃過情人節！OPEN將「身邊變成她」　網錯愕：青梅輸天降

▲OPEN將現在比較常跟雪鈴波兔兔玩在一起。（圖／翻攝自Facebook／OPEN將）

記者曾筠淇／綜合報導

OPEN將是代表7-11的吉祥物，可愛形象受到許多人喜歡，過去OPEN將時常與小桃合體，然而近日卻有不少網友發現，站在OPEN將身邊的，已經變成代表統一時代百貨的雪鈴波兔兔。這樣的變化，意外在網路上掀起熱烈討論。

在OPEN!官方網站中，可見小桃是「對OPEN將單相思的女生，個性有點嬌生慣養」。小桃的夢想，就是「和OPEN將結婚，將來住在一個大城堡裡」。至於OPEN將，則是「一隻可以用OPEN魔法OPEN任何東西的宇宙犬」，個性開朗、有好奇心，跟誰都能合得來，可以馬上與對方變成好朋友。

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雖然網頁並未寫明OPEN將和小桃的關係，但過去雙方時常合體，還曾共度情人節。從OPEN將的粉專可見，OPEN將和小桃共吃一條軟糖，還寫道「OPEN!小將和小桃好閃喔」。

然而近來卻鮮少見到OPEN將和小桃合體，站在OPEN將身邊的，變成雪鈴波兔兔。這樣的變化意外成為話題，就有網友在PTT的C_Chat板上，以「OPEN小將默默換官配的瓜」為標題發文，提到站在OPEN將身邊的，已經變成兔子，雙方形同「政治聯姻」，給人一種丟下「糟糠女友」的感覺。

不少網友看到文章後，也紛紛回應，「吉祥物是可以這麼硬派寫實的嗎」、「可憐的小桃」、「小桃原來是單相思喔」、「蛤？還我小桃」、「OPEN將是渣男」、「所有人都配合兔子，身體比例改了」、「自古青梅輸天降，歐噴醬早點讓小孩子體會社會現實」、「美好的過往一去不復返」；但也有網友表示，「其實蠻有戲劇效果」。除了PTT，Threads上也有許多人討論此事。