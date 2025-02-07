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花蓮國際客回流「春節包機客滿」　觀光署再推花東安心遊影片催客

▲▼觀光署推出花東安心旅遊國際行銷影片《Eastern Flow》。（圖／記者李姿慧攝）

▲觀光署推出花東安心旅遊國際行銷影片《Eastern Flow》。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

地震重創花蓮，隨餘震趨緩，國際旅客回流了，春節香港飛花蓮包機加班且班班客滿。為持續振興花東觀光產業，吸引國際能見度，觀光署推出花東安心旅遊國際行銷影片《Eastern Flow》，今(7日)首映。觀光署長周永暉表示，花東將有北環和南環、西岸到東岸等不同新玩法，盼透過影響吸引更多觀光客。

花蓮及台東一直是國內外旅客來到台灣必訪的首選，不過去年4月3日的花蓮地震，重創了當地觀光產業。為了協助花東地區重新站穩觀光市場，觀光署推出花東安心旅遊國際行銷影片《Eastern Flow》，呈現花東不可取代的獨特魅力，未來還將透過觀光署駐外單位進行國外行銷宣傳，希望吸引更多的國內外觀光客到花東旅遊。

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觀光署長周永暉表示，花東去年雖受很大影響，但交通部從沒忘記花東，去年底祭出五支箭振興花東，新的一年希望透過「Eastern Flow」花東國際行銷影片，並搭配日、英、東南亞等配音行銷花東。

周永暉指出，新的一年，經過花東整備，已可以適度推廣，也希望能夠在地經營外，更讓全世界看到花蓮、台東觀光業者的努力，盼希望透過安心旅遊宣傳，並攜手台鐵合作，讓花東有不同玩法，有北環也有南環玩法。

周永暉舉例，東南亞旅客搭機到高雄機場，可走屏東、台東、花蓮的遊程，如果從桃機進來，則可走北環玩法，探索大台北、宜蘭、花蓮；台東，甚至也跟台鐵合作倡議從台中西岸到東岸花蓮的玩法，推動跟世界接軌的深度旅遊，期待過去8天7夜環島旅遊轉變成更深入旅遊，環島也可分階段，將有很多不同玩法。

台東縣府則表示，這次春節假期前很擔心假期長可能很多人出國而影響花東旅遊，但年初二台東有很多客人回流，期許影片推出後，帶來更多國際觀光客，盼各地遊客從高雄進來台灣，透過高雄到台東旅遊，是目前在推展重點。

花蓮縣府觀光處指出，花蓮燈會第一次從濱海公園移到市區，在東大門附近，已累積有50萬人觀賞燈會和到東大門夜市，拿下全國第8名，無論北環或南環玩法，希望花蓮或花東成為東部重要的觀光據點，香港到花蓮包機直航春節期間每天加班，每天滿載，宜花東和東部旅遊需要更多國際客透過直航到東部，可以跳過不太穩定的交通因素，盼透過影片可以帶來更多人潮和經濟復甦。

《Eastern Flow》以「流動」為核心概念，透過意象式手法，呈現花東山海的壯麗景致與人文風情，帶出人與自然間深厚的情感交流，詮釋「DISCOVER(探索)」、「SHARE(分享)」、「ENGAGE(連結)」三大國際宣傳主軸，片中以鐵道、自行車與步行方式，探索著花東的每一方土地，透過美食、藝文、音樂與體驗分享花東多元族群的生活與文化，行銷影片也邀請知名旅遊主持人謝怡芬Janet擔任英語旁白。

影片中旅人們或搭乘熱氣球、高空滑索等翱翔天際與山林之間；或漫步田間，感受稻浪的翻騰；或走訪花東藝術節慶、藝術園區等，感染躍動於藝術作品中的線條；或跳入海中，享受水流的溫暖包容，用不同的方式連結起人與自然和諧共生的美好。

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