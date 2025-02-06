花蓮罷免連署被「查水表」？　縣選委會：不恰當但沒違法

▲民眾被花蓮縣戶政單位自稱「受中選會委託」到府探訪。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）



文／中央社

有民眾指花蓮市戶政人員登門詢問提議人是否親簽罷免單，中選會要求說明；花蓮縣選委會今天下午指出，經調查是進行戶籍確認而非查對簽名，應無違法但做法不恰當，有斟酌餘地。

有民眾在社群網站Threads針對花蓮罷免發文表示，昨天下午有自稱戶政事務所人員來訪並出示證件後，拿出他填寫的罷免單影本詢問是不是他本人填寫；他回答沒錯後，對方再拿出一張確認單要求勾選「是」再簽名。此舉引發外界討論，是不是被「查水表」。

因戶政事務人員登門查對引起討論，中選會今天要求花蓮縣選委會與協辦選務的花蓮縣府調查說明。

花蓮縣選委會總幹事吳俊毅今天下午接受中央社記者採訪指出，經電話詢問遭爆料的花蓮市戶政所股長兼秘書，她說明，當時是調查戶籍資料，不是詢問罷免單簽名，且還沒開口問，就被拍照趕出去。

吳俊毅說，據花蓮戶政事務所秘書說明，沒有將連署書名單副本帶出，也沒有把查訪資料給對方看，只是口頭詢問，並沒有個資外洩問題。

吳俊毅說，依照當事人說法，確認戶籍資料屬行政調查權責，認為應無違法，但做法確實不恰當，有斟酌餘地，有教育不足的疑慮；是不是有違法或逾越權責，待中選會認定。

吳俊毅說，會將調查結果回報中選會，若中選會認定責任在他，要行政處分，會樂意接受。