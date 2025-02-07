陸客踩線團卡關「海旅會無回應」　觀光署：2／10難成行

▲觀光署長周永暉。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

福建16人、上海12人旅遊踩線團原申請2月10日來台6天，如今卡在台旅會和海旅會協商沒進度。觀光署長周永暉表示，台旅會已與海旅會聯繫，目前海旅會還沒有回應，踩線團2月10日來台「時程上確實比較不容易」。

觀光署長周永暉今(7日)出席花東安心旅遊國際行銷影片《Eastern Flow》活動，他受訪時表示，目前參訪團照舊，上海和福建踩線團希望透過觀光小兩會協商，台旅會已經跟海旅會聯繫，目前還沒有回應。

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針對上海和福建踩線團共28人是否2月10日來台難成行，周永暉鬆口，時程上確實比較不容易，未來希望正面發展，希望海旅會盡速跟我方接觸。

周永暉指出，與海旅會還是有其他聯繫方式，很期待有正面發展，旅行公會全聯會也表示海旅會會長還沒有確認，希望它們行政部門早點確認進一步對接。

周永暉強調，踩線團還是需要透過觀光小兩會協商，過去經驗包括欠團費對業者也不公平，過去經驗認為是民間行為，但身為政府部門，認為民間業者欠團費還要繼續走也不合理，且相信透過行銷影片，陸客會認同台灣應慢慢玩，過去玩法也可做些調整，大家坐下來交換旅遊心得和看法，大陸也很進步，很多東西也在改變，兩岸的質變量變要坐下來談。