員工抽中福袋頭獎網諷「有如神助」　竹北遠百：抽獎沒捏成一團

▲有民眾質疑竹北遠百福袋活動，是遠百員工抽到頭獎，業者表示並無規範員工不能參加，由竹北市十興里毛振福里長擔任第三方見證人(右2)。（圖／翻攝自遠東百貨 竹北店 / FB）

記者劉人豪／新竹報導

屏東縣內埔鄉年街市集舉辦抽獎活動，被網友發現得獎者跟去年大獎的領獎人是同一人；4年前台中百貨龍頭新光三越舉辦福袋抽獎，一樣發生兩年頭獎都是由同一家人抽中。而遠東百貨竹北店大年初一(1月29日)的福袋抽獎，頭獎得主傳出是自家員工，對此，遠百公關表示，此次活動沒有規定員工不能參加，至於明年是否會舉辦類似活動，則要看明年過年期間的市場趨勢，再決定是否會繼續舉辦。

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▲竹北遠百的福袋活動內容。（圖／翻攝自遠東百貨竹北店DM）

遠東百貨竹北店於大年初一(1月29日)時推出小龍迎春福袋，憑當日單筆消費滿888元以上發票，及現金1000元即可購買福袋一只，限量300份，其中有OGAWA御手溫感大師椅、iPhone16、Roborock掃拖機器人等獎項，活動於當天下午3點30分公開抽出頭獎。

有民眾指出，該抽獎活動的頭獎，價值12萬5千元的OGAWA御手溫感大師椅，是被遠東百貨竹北店的員工抽到，抽到的員工甚至將頭獎PO網賣。另外也有網有到遠東百貨竹北店臉書留言「恭喜從300名脫穎而出的頭獎中獎者，據說中頭獎是員工或其眷屬呢！果然在在自家工作有如神助！！恭喜恭喜！」

▲頭獎是12.5萬的按摩椅。（圖／翻攝自遠東百貨 竹北店 / FB）

《ETtoday新聞雲》致電遠百，公關表示，福袋抽獎活動沒有規定員工不可購買，限量300份的福袋，裡面有1000元商品券、100元抵用券、抽獎券，抽獎是現場念出券號，都是裝在箱子裡面抽出，抽出時也沒有捏成一團，明年的相關活動，會因應明年過年期間的市場趨勢，再決定是否會繼續舉辦。

公關表示，遠百竹北初一福袋抽獎是任何消費者都可以參加，只要當天憑HAPPY GO卡於全館消費滿888元發票及1000元現金即可購買，福袋限量300袋。

袋中福袋號碼為隨機號碼，從活動抽獎現場抽獎箱抽出，現場由竹北市十興里毛振福里長擔任第三方見證人，過程依活動辦法執行。中獎者後續處分資產，遠百竹北無權干涉。