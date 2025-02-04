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連2年同1人中汽車！屏檢分案查黑幕　鄉長：事情就是那麼神奇

▲內埔鄉公所舉辦抽獎爆出同一人中獎黑幕，檢方分他字案調查。（圖／翻攝鍾慶鎮臉書）

▲內埔鄉公所舉辦抽獎爆出連續兩人由同一人抽中汽車，檢方分他字案調查。（圖／翻攝鍾慶鎮臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉公所春節舉辦年街活動與抽獎，大獎汽車得主林女去年同樣抽中大獎，引來網友熱議，鄉長鍾慶鎮3日受訪澄清表示「我有可能笨到去用同一個人來領獎嗎？」屏東地檢署今(4)日已剪報分他字案調查，對此，內埔鄉長鍾慶鎮得知後表示，「事情就是這麼神奇」、「歡迎來查、還我的清白」。

內埔鄉春節舉辦年街抽獎活動，沒想到，中獎者與去年竟是同一人，中獎者林小姐表示，去年中獎的是女兒，因為未成年不能上台領獎，才由她上台代領，今年她自掏腰包買了近2千元的摸彩券，一張20元買了約7、80張，沒想到這麼幸運又中了，且去年那台車已經賣掉了，因為家裡已經有車了，而且型號也不是喜歡的，今年這部則打算自己留著。

內埔鄉長鍾慶鎮也強調，鄉公所目前都是用最傳統的方式進行抽獎，還有錄影與見證人，「如果說是作弊，我有可能笨到去用同一個人來領獎嗎？如果是這樣的話，那我相信這些鄉民他們都是腦殘」。

屏東地檢署表示，內埔鄉公所獎案引起民眾關注，網路討論熱絡，也造成公所困擾，為釐清事實真相，先從網路影片過濾，再追查這兩年來抽獎過程進行比對，釐清事實真相，因此剪報簽分他字案調查。

內埔鄉長鍾慶鎮得知說，「作弊要有目的、動機，我和對方又不認識」，「為了這台車，毀了公所聲譽及公信力與我的政治前途嗎？」他強調：「抽獎前，有許多鄉親包括林小姐都跟我說想抽中這台車，我都跟他們說去跟這台一起拍照」，「林小姐據說拍完照後又去車城福安宮及住處附近廟參拜祈求」，「事情就是這麼神奇，又讓她抽中車，歡迎檢察官來調查，還我的清白」。

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