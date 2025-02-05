獨／屏東女連2年中汽車輸了　台中母女更神！連2年抽到1克拉鑽戒

▲台中新光三越也曾發生連兩年頭獎得主是同一家人，更妙的是，女兒上台領獎都穿同一件上衣、媽媽都戴同一頂鴨舌帽。（圖／ETtoday合成）



記者游瓊華／台中報導

屏東縣內埔鄉年街市集舉辦抽獎活動，2月1日抽出最大獎汽車得主，卻被網友發現，得獎者跟去年大獎的領獎人是同一人，被網友譏為「天選之人」；雖然鄉公所和得獎者先後強調絕非作弊，仍止不住質疑。誇張的是，4年前台中百貨龍頭新光三越舉辦福袋抽獎，一樣發生兩年頭獎都是由同一家人抽中，抱走分別價值50萬以及68萬的1克拉鑽戒，更妙的是，連兩年母女上台領獎時，女兒都穿同一件上衣、媽媽都戴同一頂鴨舌帽上台。

台中新光三越百貨曾在2021年牛年大年初一抽福袋獎品，頭獎是價值68萬元的1克拉鑽戒，得主是來自台中沙鹿的顏小姐。顏小姐一家三口上台時，就驚爆前一年（2020年）也抽中新光頭獎鑽戒，那顆鑽戒還放在家中，令在場所有人驚呼不可思議！工作人員也推算，2020年會員人數25萬人，獲獎機率約25萬分之一；2021年28萬人，獲獎人數為28萬分之一，連莊抽中頭獎機率約為700億分之一。不過當時有專業數學老師分析，並非所有會員都會上線搶購福袋，因此連莊機率應為25萬分之一。

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當時中獎的顏小姐透露，2020年是女兒上台抽，2021年自己上台抽，沒想到會這麼幸運，抽獎前也沒有特別去哪裡拜拜，但是身上帶了8800元現金討吉利，未料竟然又抽中一顆鑽戒。

▲內埔鄉公所舉辦抽獎爆出同一人中獎疑有黑幕，檢方分他字案調查。（圖／翻攝鍾慶鎮臉書）



至於屏東縣內埔鄉公所辦的抽獎活動，同樣發生連兩年去年跟今年的中獎者是同一家人，去年是林女的女兒，而今年是林女本人，儘管官方出面力撇澄清，但質疑聲浪不斷，也讓屏東地檢署決定分案調查。

另外，屏東高中數學老師張宮明也計算出機率，去年活動共有5萬張摸彩券，林小姐因女兒表演拿到1張，當時的中獎機率約為5萬分之1；而今年活動共有3萬8742張摸彩券，她購買約75張，中獎機率為3萬8742分之75。依據古典機率乘法原理，林小姐連續兩年抽中汽車大獎的機率約為1億分之3.87，與威力彩頭獎中獎機率（約1億分之4.4）相當接近。