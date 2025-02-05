有破綻！內埔摸彩「這1幕炸了」　他列10疑點：幾乎擺明作弊

▲內埔鄉公所舉辦抽獎爆出同一人中獎黑幕，檢方分他字案調查。（圖／翻攝鍾慶鎮臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

屏東縣內埔鄉公所春節舉辦抽獎，大獎汽車得主林女去年同樣抽中大獎，引發議論。鄉長鍾慶鎮3日受訪澄清表示「我有可能笨到去用同一個人來領獎嗎？」事後知道屏東地檢署要調查時又說，「事情就是這麼神奇」、「歡迎來查、還我的清白」。但百萬網紅Cheap就翻出抽獎影片，指出最大疑點「鄉長連兩年都是抽出一團紙，藏在手上？」

「#不認識鄉長還敢抽獎阿？」Cheap在粉專貼出一段報導影片，畫面中是鄉長抽獎畫面，文中則分析，「這不是『有可能作弊』，而是幾乎擺明了在作弊」，接著列出10個疑點如下：

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1.屏東縣內埔鄉年街抽獎，連兩年抽出同一人

2.機率僅19億分之一，比大樂透還難。

3.鄉長連兩年都是抽出一團紙，藏在手上？

4.其他彩券都是平整的，只有頭獎的是揉成一團

5.過了一年，鄉長還馬上認出中獎者。

6.中獎者車子都抽中了兩台，鞋子還沒換？

7.中獎者是公所退休員工的媳婦。

8.二獎機車得主也是公所員工。

9.鄉長說：我會笨到用同一個人作弊？相信的都腦殘。

10.鄉長鍾慶鎮以前開地下錢莊的，犯暴力討債重利、強制罪經法院判刑確定。

Cheap分析可能的作弊手法，「1.先將內定者的彩券揉成一團，抽獎時藏在手上」、「2.假裝喇幾下，再神奇的丟出那張紙」，文末還補充，當過兵都知道，抽籤要喊手中無籤、展示後才能抽，就是知道有人可能會偷作弊。

Cheap還在留言處指出，鄉長連兩年抽出得主時，抽出的都是「一坨紙」，可是正常的抽獎票應該是平的或折疊的，通常不會特地把彩券揉成一團，「還連續兩年這樣，機率幾乎為0。」

另外，Threads上也有大票網友質疑，「全部都一張紙，你抽出來一團紙．很玄喔！」「看起來就是揉成一團，夾在中指跟食指中間，影片中就是沒看到他用手抽摸彩卷，是從兩隻手指放出來的。」「為什麼抽一張對折的紙是揉成一團然後攤開手掌剛好就那麼一小張揉成一小球的紙？」

更有人表示，「自從上次聽到一個媽媽跟小孩說：等我一下，我等一下去領完獎就回來陪你。結果下一個抽到的獎就是她後。從此我就不信抽獎的公正性了！」並指出手法不外乎兩種：1.手握摸彩聯進去摸。2.摸到的直接念設定的號碼。