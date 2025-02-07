DeepSeek用戶暴增2千萬！他怨頻斷線「問一題等30分鐘」：答案還錯

▲DeepSeek。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

中國人工智慧新創公司「深度求索」（DeepSeek）迅速竄紅引發全球關注，上線僅20天，每日活躍用戶數量（Daily Active User，DAU）已達2,215萬，就有網友抱怨，DeepSeek頻繁被報導，導致大量用戶湧入，伺服器因此經常過載，「一直斷線，伺服器繁忙，根本不能用！」

「免費仔就低調好嗎，搞到大家都不能好好用！」有網友在PTT發文，因為DeepSeek頻繁被報導，導致大量用戶湧入，使用時一直出現伺服器繁忙。當他向DeepSeek詢問美國各大重要經濟數據及科技公司財報日期時，「DeepSeek一直思考，然後伺服繁忙」，嘗試開啟R1連網功能，伺服器繁忙仍顯示繁忙。

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更讓他不滿的是，當他未開啟連網功能時，DeepSeek提供的數據仍停留在2023年，無法獲取最新的2024年數據。他還提到，問一個問題，花了15分鐘才獲得DeepSeek的回應，「之後叫他列表格，伺服器繼續繁忙！DeepSeek問一個問題要半小時？」

他也分享使用ChatGPT的心得，同樣是免費的狀態下，幾秒鐘就可以解答，而且還是用2024最新數據，列表格也是快速完成，感嘆「免費就低調，不然DeepSeek繼續伺服器繁忙，要變垃圾了」。

貼文曝光，掀起網友討論，「一開始還能用，但現在的狀態真的爛，伺服器算力不足」、「免費的還嫌啊」、「你可以下載到自己電腦燒顯卡運算啊，只是比線上難用多了，要自己訓練」。也有網友稱讚ChatGPT，「ChatGPT變超聰明，感覺有更新過」、「有競爭有差，GPT變強了+1」。