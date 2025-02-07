緬甸妙瓦底詐騙園區救出61人含39名中國人　斷電後居民搶買燃油

▲緬甸政府從妙瓦底電詐園區救出61人，交由泰國進行後續處置。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

泰國在總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）訪問大陸前夕，決定對泰緬邊境的妙瓦底一帶進行斷電措施，展現出對電詐園區積極作為。同時，緬甸政府也在昨（6）日晚間配合打詐行動，從妙瓦底救出61人，其中便包含39名中國人，這批疑為遭綁架至電詐集團工作的被害者將全數移交泰國再做安排。

《光明網》報導，當地時間2月6日晚，緬甸國家管理委員會新聞信息組發佈消息表示，緬甸政府高度重視、嚴厲打擊網賭電詐等違法犯罪行為。不法分子為謀取利益利用緬甸邊境地區局勢不穩乘虛而入，與民族地方武裝組織聯合參與大規模電詐網賭，緬甸政府正在加強調查、嚴厲打擊電詐網賭違法犯罪行為，同時呼籲民眾向政府舉報提供線索、共同打擊。

據了解，緬甸解救出的人員包括39名中國人、13名印度人、1名哈薩克人、5名印尼人、1名衣索比亞人、1名巴基斯坦人和1名馬來西亞人。

此外，泰國政府也在5日對泰緬邊境的緬甸地區進行斷電、斷網和斷油等強力措施，其中便包含妙瓦底地區，配合打擊電詐集團的行動決策。在妙瓦底居住的居民擔心斷電會影響燃油供應，一度出現排隊搶購燃油的現象。