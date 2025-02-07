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美中關稅戰將無差別報復？專家：「特斯拉」恐淪中國談判桌上籌碼

▲▼馬斯克獲川普欽點掌管「政府效率部」（DOGE）。（圖／路透）

▲馬斯克獲川普欽點掌管「政府效率部」，而自家特斯拉現在可能成為中國在關稅戰中的談判籌碼。（圖／路透）

文／中央社

美中關稅戰爆發，中國立即宣布對谷歌（Google）反壟斷調查，英特爾（Intel）、蘋果（Apple）也傳出可能成為中國調查對象。專家指出，美國對中國商品加徵關稅後，美國科技巨頭可能成為中國的談判籌碼，連特斯拉（Tesla）也不能排除。

自由亞洲電台報導，前瑞銀集團首席經濟學家馬格諾斯（George Magnus）表示，隨著美國對中國商品加徵關稅，如果美中關稅戰最後形成針鋒相對的貿易限制措施，中國的選項將更有限，因為中國從美國進口的商品，遠少於美國從中國進口的商品。

馬格諾斯指出，這意味著，中國在選項有限的情況下，可能會直接對美國企業採取措施，同時利用出口管制達成目的，這代表美國科技巨頭屆時可能成為中國的談判籌碼，而中國目前正在試探這條路。

馬格諾斯直指，其中一個關鍵問題是，中國未來是否會把特斯拉也擺上談判桌。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）國際經濟專家華特斯（Riley Walters）也表示，中國顯然願意對美國進行「無差別報復」。這意味著，美國任何行業的企業和高階主管現在都可能成為目標，因為中國正試圖對美國的貿易行動進行反制。

華特斯並指出，中國可能早已考慮針對美國大型科技企業採取措施，以保護中國企業免受競爭影響。而美國近期宣布對中國商品加徵關稅，只是為中國採取行動提供了一個「合適的藉口」。

他認為，中國這一系列舉動，將削弱跨國企業對中國市場的信心，並加劇美中經濟脫鉤的風險。

馬格諾斯也表示，北京採取的措施進一步加劇了外國企業在中國的困境。而美中經濟脫鉤正在加速，雙方正在減少在關鍵技術和供應鏈上的相互依賴，全球貿易和投資活動正趨向各以美中為核心的不同貿易集團。

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