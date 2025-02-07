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大陸 大陸焦點 特派現場

買春被拘留10天！陸男「請假進去蹲」丟飯碗　怒告公司竟贏了

記者黃翊婷／綜合報導

中國近日有一起案件引起網友熱烈討論，張姓男子先前因為涉及性交易被警方逮到並處以拘留10天，事後公司以「曠職9天嚴重違規」為由將他開除，雙方因而鬧上法院。不過，北京市大興區人民法院經審理後認定，張男當時已經通過妻子告知公司請假事宜，不算曠職，判決公司敗訴。

背影,男性,上班族,通勤,走路,西裝,求職,工作,職場（圖／CFP）

▲張男因觸法受到拘留處罰，公司將他開除，卻被法院判決敗訴。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

根據《深圳新聞》報導，近日有一份判決文書在網路上公布，張男2023年7月間因涉及性交易被捕並處罰拘留10天，沒想到公司竟然在9個月之後重提此事，並以「曠職9天嚴重違規」為由，將他開除。

張男表示，當時他請妻子幫忙向公司請假，還拿出微信紀錄和通話錄音證明，並非無故曠職。北京市大興區人民法院經審理之後認定，張男當時已經通過家屬告知公司請假事宜，不存在曠職的事實，而且公司解除勞動契約的真實原因是張男被拘留一事，並不合法，最終裁定公司應繼續履行勞動契約，還要承擔案件受理費用。

消息傳開之後掀起中國網友熱議，大多數人都力挺公司，認為張男涉及性交易，明顯違法，公司為何不能將他開除，「嫖娼進去了難道不能開除？這都違法了，公司也是難」、「哪家公司允許員工請假去坐牢啊」、「就算不被開除，他還有臉待下去嗎？全公司的人都知道他嫖娼被抓」、「公司好難，第一次同情公司」。

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