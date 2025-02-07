再爆李彥秀人還在美國　高嘉瑜籲：誠實交代洗到海外買房巨額資金

▲前立委高嘉瑜。（圖／記者陳家豪攝）



記者杜冠霖／台北報導

前綠委高嘉瑜緊盯藍委李彥秀海外房產爭議，李彥秀日前也為財產申報「漏報」致歉，也反嗆高嘉瑜抹黑、不懂「信託遺囑」，對此，高嘉瑜今（7日）受訪時表示，關鍵問題是沒申報的不明財產和洗到海外買房的巨額資金，會期都已經開始，現在立院會期開始了，李彥秀人還在美國，至今不願意說明甚至隱匿，這筆信託來源跟金額到底多少，過程為何從來不申報，李彥秀打算誠實交代讓台灣民眾「懂」了嗎？

高嘉瑜踢爆李彥秀多筆海外房產爭議，李彥秀今坦言，26年前，她剛剛離開學校踏入政壇，對於財產申報法令瞭解不清楚，造成疏失未申報1994年父親購買的美國加州爾灣房產，「本人深感歉意，也坦然面對行政裁罰」。對於高嘉瑜質疑多筆加州房產買賣紀錄同樣未申報，李則反嗆高嘉瑜不懂信託遺囑，強調自己只是將名下已經申報的房屋設立「信託遺囑」，完全不涉及另外申報的問題。

高嘉瑜表示，李彥秀嗆她不了解生前信託，她也沒有想讓一般民眾懂，大家確實沒有這樣的經驗，生前信託要先在國內有一筆錢，這筆錢來源是什麼？如何匯到海外成立信託？資金的往來才是最大問題，李彥秀至今不願意說明甚至隱匿，從未申報過，這筆信託來源跟金額到底多少，過程為何從來不申報？

高嘉瑜批評，狡兔三窟，疑美論結果美國房子一棟接一棟，在中國也有房子，行徑就像中國裸官，一人在台灣做官，資產兒女都在海外，房子資金到底從何而來，信託金庫錢從哪來？當初看到李彥秀購買三亞房子，其實大為震驚，這是度假海港、軍事要塞，沒聽過有人在這裡買房，是誰牽的線，如何通過中國國安審查，錢如何匯過去？這是她要說明的。

對於李彥秀稱已授權內政部查有沒有綠卡。高嘉瑜表示，內政部長劉世芳已經說明，內政部無法清楚李彥秀有無美國籍，必須要李彥秀本人授權才能向AIT詢問，李彥秀1994年起就有多筆買賣房產紀錄，都未申報，還向美國政府申請自用住宅稅務減免，非比尋常，是李彥秀還是家人有綠卡嗎？會期都已經開始，李彥秀人還在美國，這些都是她自己要跟大家交代的。

對於李彥秀批評是抹黑，高嘉瑜指出，李彥秀的回應，根本是直接蔑視資產無法跟億萬富翁李彥秀相比的一般台灣家庭與民眾，李彥秀的意思是：「你們都不懂我們政治世家大富豪怎麼玩海外信託基金啦！」事實上，李彥秀根本沒公開過信託的相關資訊，從沒想讓任何人懂；甚至在公職財產申報也從未誠實申報這筆億來億去買房的海外信託，這不只是不想讓人懂，根本是不想讓人知道有這個海外信託的存在。

高嘉瑜質疑，要怎麼有這筆海外鉅資信託呢？是不是國內要先有億來億去的資金隱匿、沒做公職財產申報、讓任何人都看不見，接著想辦法把鉅資搬到國外？目前看來這個隱匿的海外信託，關鍵問題是沒申報的不明財產和洗出巨額資金。民眾越來越想懂，洗到海外的巨額資金的財產來源是什麼？好的，李彥秀，那麼你打算誠實交代，可以讓台灣的民眾「懂」了嗎？