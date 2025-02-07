不滿高嘉瑜「烏龍爆料」！　李彥秀今提告妨害名譽

▲立委李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨前立委高嘉瑜近日緊咬國民黨立委李彥秀在美國置產，李彥秀事後致歉，並表示將坦然面對行政裁罰，同時也痛批高嘉瑜是烏龍爆料，不了解加州「生前信託遺囑制度」。李彥秀今（7日）日委請律師向台北士林地方檢察署對高嘉瑜提出「妨害名譽」告訴，「讓跳梁小丑的惡行得到法律的制裁」。

李彥秀指出，高嘉瑜不斷用不實的資料含沙射影，對她不實的指控，搏版面、蹭聲量的政治操作，已經到極其惡意的程度，不僅造成其他無辜第三人的傷害，她的信譽也受損，更嚴重浪費社會資源，關注高嘉瑜荒誕不羈的歌聲與鬧劇之中。

李彥秀提到，她前往美國求學，經歷語言學校、社區大學的奮鬥，最後進入加州爾灣大學攻讀學位，當時借住親戚家、朋友家，四處租屋，多年間，就更換了好多個住處，這幾乎是所有留學生共同經歷的奮鬥過程，但高嘉瑜將借宿租屋的「居住地址」，抹黑影射為「買賣加州爾灣的房地產紀錄」；不僅如此，高嘉瑜稱她曾於2016年9月21日於爾灣購入第2間房產，但真相是該房產與她毫無關係，所有權人姓名也與她截然不同。

除此之外，李彥秀也說，她的財產申報上的「富勒頓房地」（金額單位誤植部分，已向監察院更正完成，僅是尚未上刊監察院公報），高嘉瑜都可以聲稱是她本人未申報，顯然完全就是非常離譜的惡意爆料。至於高嘉瑜指控，她在美國兩間房子，都是由秘密金庫家庭信託基金。但，她爾灣的房子是在2016年6月2日購入，生前信託遺囑則是在2021年才設立，根本就是指鹿為馬。

針對富勒頓的房子，李彥秀說明，雖然是2021年購置，但是生前信託遺囑裡面根本沒有分毫資金，所以根本不是以生前信託遺囑購買，而信託的兩間房子，早已在她的財產申報當中揭露，高嘉瑜根本就是低級錯誤的爆料。高嘉瑜更造謠抹黑她持有美國綠卡，至今仍沒有澄清還給她清白。

「顛倒黑白，惡意造謠，投機抹黑的歪風絕不可取」，李彥秀指出，她今天已委請律師向士林地檢提出告訴，讓投機的行為遏止，讓無良的政客現行，讓跳梁小丑的惡行得到法律的制裁，讓台灣公共討論回到事實之上。

