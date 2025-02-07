　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不滿高嘉瑜「烏龍爆料」！　李彥秀今提告妨害名譽

▲▼李彥秀 聯訪 李孟諺 婚外情 賴清德 台南幫 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨前立委高嘉瑜近日緊咬國民黨立委李彥秀在美國置產，李彥秀事後致歉，並表示將坦然面對行政裁罰，同時也痛批高嘉瑜是烏龍爆料，不了解加州「生前信託遺囑制度」。李彥秀今（7日）日委請律師向台北士林地方檢察署對高嘉瑜提出「妨害名譽」告訴，「讓跳梁小丑的惡行得到法律的制裁」。

李彥秀指出，高嘉瑜不斷用不實的資料含沙射影，對她不實的指控，搏版面、蹭聲量的政治操作，已經到極其惡意的程度，不僅造成其他無辜第三人的傷害，她的信譽也受損，更嚴重浪費社會資源，關注高嘉瑜荒誕不羈的歌聲與鬧劇之中。

李彥秀提到，她前往美國求學，經歷語言學校、社區大學的奮鬥，最後進入加州爾灣大學攻讀學位，當時借住親戚家、朋友家，四處租屋，多年間，就更換了好多個住處，這幾乎是所有留學生共同經歷的奮鬥過程，但高嘉瑜將借宿租屋的「居住地址」，抹黑影射為「買賣加州爾灣的房地產紀錄」；不僅如此，高嘉瑜稱她曾於2016年9月21日於爾灣購入第2間房產，但真相是該房產與她毫無關係，所有權人姓名也與她截然不同。

除此之外，李彥秀也說，她的財產申報上的「富勒頓房地」（金額單位誤植部分，已向監察院更正完成，僅是尚未上刊監察院公報），高嘉瑜都可以聲稱是她本人未申報，顯然完全就是非常離譜的惡意爆料。至於高嘉瑜指控，她在美國兩間房子，都是由秘密金庫家庭信託基金。但，她爾灣的房子是在2016年6月2日購入，生前信託遺囑則是在2021年才設立，根本就是指鹿為馬。

針對富勒頓的房子，李彥秀說明，雖然是2021年購置，但是生前信託遺囑裡面根本沒有分毫資金，所以根本不是以生前信託遺囑購買，而信託的兩間房子，早已在她的財產申報當中揭露，高嘉瑜根本就是低級錯誤的爆料。高嘉瑜更造謠抹黑她持有美國綠卡，至今仍沒有澄清還給她清白。

「顛倒黑白，惡意造謠，投機抹黑的歪風絕不可取」，李彥秀指出，她今天已委請律師向士林地檢提出告訴，讓投機的行為遏止，讓無良的政客現行，讓跳梁小丑的惡行得到法律的制裁，讓台灣公共討論回到事實之上。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
時間軸曝光！碎屍人魔住家變屠宰場「每月殺1個」
撞死夫妻冷血喊：煞車壞了！還找少女性交　潛美7年將押解返台
汪小菲「雨中跪地照」曝！　張穎穎：媽呀
快訊／小S暫不回歸！　《不熙娣》宣布代班主持
快訊／家中殺3女！　鄰曝深夜恐怖聲：他在鋸東西
快訊／3組血跡鑑定出爐　失蹤婦和大嫂確認遇害
中華隊先發輪值人選曝光！　曾總點名4人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

抗罷免！侯友宜密會新北藍委　私下喊話要葉元之撐住

賴清德將啟動院際協商　行政院感謝：凝聚最大共識、壯大台灣

賴清德下週啟動五院院際協調　許宇甄：最大亂源是柯建銘

「抗罷」秘密武器？　李四川：若有邀請一定會去幫忙

北檢查壯世代是否涉圖利　時力、民團展開公民連署廢止《壯促法》

北市幼兒園性侵案監院糾正市府　許淑華：監督有憑有據、須正視問題

怒批賴清德啟動院際協調是「算計韓國瑜」　藍委：就是場鴻門宴！

不滿高嘉瑜「烏龍爆料」！　李彥秀今提告妨害名譽

再爆李彥秀人還在美國　高嘉瑜籲：誠實交代洗到海外買房巨額資金

賴清德下週邀五院啟動「院際協調」　王鴻薇：別說一套做一套

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

具俊曄痛失大S「我的天使回到天堂」　遺產權利全留給S媽：守護她愛的家人

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友下集

蔡康永痛哭悼大S：瘋狂想念一個人　「外星人玩膩了」陪伴悲傷朋友逃離

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

高嘉瑜為李彥秀改編獻唱「王老先生有塊地」

高雄婦碎屍拼湊式相驗　家屬哀痛無法認屍

抗罷免！侯友宜密會新北藍委　私下喊話要葉元之撐住

賴清德將啟動院際協商　行政院感謝：凝聚最大共識、壯大台灣

賴清德下週啟動五院院際協調　許宇甄：最大亂源是柯建銘

「抗罷」秘密武器？　李四川：若有邀請一定會去幫忙

北檢查壯世代是否涉圖利　時力、民團展開公民連署廢止《壯促法》

北市幼兒園性侵案監院糾正市府　許淑華：監督有憑有據、須正視問題

怒批賴清德啟動院際協調是「算計韓國瑜」　藍委：就是場鴻門宴！

不滿高嘉瑜「烏龍爆料」！　李彥秀今提告妨害名譽

再爆李彥秀人還在美國　高嘉瑜籲：誠實交代洗到海外買房巨額資金

賴清德下週邀五院啟動「院際協調」　王鴻薇：別說一套做一套

女回飯店發現房間被闖入　驚見「霸氣海豹在睡覺」叫醒還氣呼呼

人妻要回娘家夫竟強壓狂蹭想硬上　她自咬手腕大喊救命才脫身

時間軸曝光！高雄碎屍人魔住家當屠宰場　連續3月「每月殺1個」

補班日小確幸！東森購物網撒紅包、滿額抽小家電　「猜燈謎」拿E幣紅包

蔡明忠員工公開信！AI Everywhere很快來臨　強調「不縮減人力」

台南市消防局長李明峯體恤警義消辛勞　共同觀賞電影「烈火救援」

20歲老貓走失15年再次依偎飼主懷中　幾小時後帶著愛離世

抗罷免！侯友宜密會新北藍委　私下喊話要葉元之撐住

達美樂「可可火山披薩」情人節5折吃！爆漿可可醬佐香蕉超濃郁

《百靈果》凱莉開Uber Eats驚見「差別待遇」！Joeman：我的也會

高雄婦年初五失蹤竟遭殺害分屍　疑魚群啃噬...僅尋獲腳掌、內臟

政治熱門新聞

李文忠「好想妳」傳訊騷擾女同事　老婆大怒：對不起天下女生

恐嚇信曝！柯建銘家人全被列出「一個月悉數槍殺」　還收冒名綠委信件

快訊／賴清德啟動院際協調　下周一召五院院長總統府會商國政

公務員功績獎金調高2.5倍、改即時發放　勳章獎金最高可領20萬

預算解凍　林俊憲：理論上可以，實際做不到

遭指靠壯世代撈11億標案北檢要查　吳春城發聲明「願接受檢驗」

台中五連霸議員突宣布不再參選　下一步計畫曝

蔡：黨員幫我連署　卻接到質疑電話

還原路易莎爭議始末！　罷團發聲明稱「我們只是站在台灣這一邊」

誤傷友軍！張啓楷質疑疾管署媒宣標案　意外揭吳春城家族公司拿近三成

老婆賜教！轟李文忠「練肖話」重度患者　曝：早已發現正人君子學壞

罷免活動能募款？監察院：無明文規範

爆2026新北內參民調　吳子嘉揭驚人差距：黃國昌不知道排到哪去

5檢與吳乃仁奢宴下場曝　昌：別雙標

更多熱門

相關新聞

再爆李彥秀人還在美國　高嘉瑜籲：誠實交代洗到海外買房巨額資金

再爆李彥秀人還在美國　高嘉瑜籲：誠實交代洗到海外買房巨額資金

前綠委高嘉瑜緊盯藍委李彥秀海外房產爭議，李彥秀日前也為財產申報「漏報」致歉，也反嗆高嘉瑜抹黑、不懂「信託遺囑」，對此，高嘉瑜今（7日）受訪時表示，關鍵問題是沒申報的不明財產和洗到海外買房的巨額資金，會期都已經開始，李彥秀人還在美國，至今不願意說明甚至隱匿，這筆信託來源跟金額到底多少，過程為何從來不申報，李彥秀打算誠實交代讓台灣民眾「懂」了嗎？

李彥秀稱發函內政部查國籍　劉世芳：可協助將便簽轉AIT查證

李彥秀稱發函內政部查國籍　劉世芳：可協助將便簽轉AIT查證

承諾不爭取補選！高嘉瑜開金嗓「李大小姐有房產」　要李彥秀快返台

承諾不爭取補選！高嘉瑜開金嗓「李大小姐有房產」　要李彥秀快返台

李彥秀致歉漏報美房產「剛就任不懂」　高嘉瑜：申報19次了還裝不懂？

李彥秀致歉漏報美房產「剛就任不懂」　高嘉瑜：申報19次了還裝不懂？

認了未申報26年前美國房產！　李彥秀致歉：願面對行政裁罰

認了未申報26年前美國房產！　李彥秀致歉：願面對行政裁罰

關鍵字：

高嘉瑜李彥秀妨害名譽

讀者迴響

熱門新聞

汪小菲怒譙張蘭三字經！「妳為什麼老是這樣」

汪小菲飆罵張蘭「15秒影片曝光」

高雄恐怖碎屍！DNA比對確認死者身分

5催情食物「吃了想色色」！她激推：大頭小頭都強壯

過年腹瀉以為吃壞肚　就醫竟是「2癌末期」

超狂老夫妻豪捐53億給醫院　院長：我嚇壞了

網瘋傳「汪小菲才是大S的真愛」

即／高雄連續殺人碎屍！警局長證實：兇嫌家驗出3女DNA

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

小S身心俱疲暫不回歸吳姍儒將代班主持

快訊／具俊曄發文！遺產權全留給S媽

張穎穎「人都去世了還在下水軍」抖汪小菲出軌史

具俊曄韓文版聲明更催淚：天使回天堂了

即／南2段女山友落單　失聯6天終獲救

利特深夜1圖哀悼大S！韓網見具俊曄IG不捨

更多

最夯影音

更多

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

具俊曄痛失大S「我的天使回到天堂」　遺產權利全留給S媽：守護她愛的家人

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面