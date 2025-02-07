加薩人未來的家？　以色列考慮索馬利亞自治區

▲以色列考慮多處地點安置加薩人，包括摩洛哥1處、索馬利亞2處以及鄰近索馬利亞的自治區普特蘭。（圖／路透）



記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普有意重新安置加薩人民，每日電訊報報導，以色列如今正考慮把加薩人送往索馬利亞自治區普特蘭（Puntland，又譯邦特蘭）。但加薩人已表示無意前往索馬利亞或其他任何地方，稱此舉企圖種族清洗。

儘管國際社會強烈抵制加薩人民遷出的作法，但川普所言激起以色列長期以來的希望，也就是把加薩人民從過去數百年以來占據的沿海土地趕出去。以色列外交部長卡茨（Israel Katz）6日下令，要以色列國防軍為巴勒斯坦人自願撤出加薩走廊做好準備，包括海空途徑的特殊安排。

鄰國埃及、約旦已表態拒絕接收加薩人民，稱此舉將嚴重破壞巴勒斯坦建國進程。在5日晚間，以色列駐美太平洋西南部總領事巴查（Israel Bachar）接受CBS新聞訪問時提到，現階段正在考慮其他地點，摩洛哥1處、索馬利亞2處以及鄰近索馬利亞的自治區普特蘭。

普特蘭位在非洲之角北端一處乾旱地區，過去曾是海盜活動大本營，如今情勢逐漸趨於穩定，但仍極度貧困，2022年人均GDP估為507美元，且山區還有極端組織伊斯蘭國（Islamic State）勢力。

以色列一名官員透露，現階段討論潛在目的地還太早。普特蘭官員阿卜杜拉（Yacob Mohamed Abdalla）透露，只要加薩人民自願前來，普特蘭很樂意接收。普特蘭政府前發言人賈馬（Abdulahi Mohamed Jama）認為，接收巴勒斯坦人將有助於普特蘭獲得國際社會支持。

只不過加薩居民表示，要把他們驅逐出加薩走廊的手段永遠不會成功。加薩市50歲民眾哈托（Ahmed al-Hato）說，「我不知道他們為何選擇索馬利亞和摩洛哥，也不清楚這些國家是否會同意我們從加薩過去，但以色列是想要占領加薩並建立定居點。我們將會建立巴勒斯坦國，永遠不會撤出加薩」。27歲民眾法卡維（Samia al-Faqawi）直言，「選擇離開我們的土地去索馬利亞尋求庇護是荒謬的」。