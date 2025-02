川普稱「巴勒斯坦人民永久撤離加薩」　聯合國回應了

▲美國總統川普。(圖/路透)



記者張靖榕/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)4日提議,將讓巴勒斯坦人民「永久撤離加薩」,引發全球譁然;對此,聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)5日警告,在處理加薩問題時,必須避免任何形式的種族清洗,並呼籲國際社會堅守國際法,維護兩國方案(two-state solution)。

CNN報導,古特瑞斯此番言論,發生在川普日前提議讓巴勒斯坦人永久遷往他國,美國則接管加薩之後,外界普遍視為對川普政策的直接回應。

古特瑞斯在聯合國「巴勒斯坦人民不可剝奪權利委員會」(Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People)的預定會議上發表講話,他雖未明確點名川普或其加薩提案,但其發言人杜雅里克(Stephane Dujarric)向記者表示,將此視為對川普言論的回應是「合理假設」。

古特瑞斯表示,「在尋求解決方案時,我們不能讓問題變得更糟。至關重要的是,必須忠於國際法的基礎,避免任何形式的種族清洗,」

他進一步強調,「任何持久和平,都必須建立在可行、不可逆轉且永久性的兩國方案基礎之上,這意味著結束以色列對巴勒斯坦領土的佔領,並建立一個獨立的巴勒斯坦國,加薩是其中不可分割的一部分。」

聯合國巴勒斯坦代表、巴勒斯坦權力機構(Palestinian Authority)任命的曼蘇爾(Riyad Mansour)表示,約旦國王阿卜杜拉二世(King Abdullah)將於下周訪問華府,代表阿拉伯國家向川普傳達統一立場。

「我們除了巴勒斯坦,沒有其他國家可去,加薩是其中珍貴的一部分,我們不會離開加薩,」曼蘇爾強調,「這世上沒有任何力量能將巴勒斯坦人民從我們的祖國驅逐出去,包括加薩。」

曼蘇爾進一步呼籲國際社會協助巴勒斯坦重建家園,「我們希望重建加薩,使其恢復生機。我們不尋求其他國家或其他所謂的新家園。」