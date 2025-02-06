川普稱「巴勒斯坦人民永久撤離加薩」　聯合國回應了

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）4日提議，將讓巴勒斯坦人民「永久撤離加薩」，引發全球譁然；對此，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）5日警告，在處理加薩問題時，必須避免任何形式的種族清洗，並呼籲國際社會堅守國際法，維護兩國方案（two-state solution）。

CNN報導，古特瑞斯此番言論，發生在川普日前提議讓巴勒斯坦人永久遷往他國，美國則接管加薩之後，外界普遍視為對川普政策的直接回應。

古特瑞斯在聯合國「巴勒斯坦人民不可剝奪權利委員會」（Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People）的預定會議上發表講話，他雖未明確點名川普或其加薩提案，但其發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）向記者表示，將此視為對川普言論的回應是「合理假設」。

古特瑞斯表示，「在尋求解決方案時，我們不能讓問題變得更糟。至關重要的是，必須忠於國際法的基礎，避免任何形式的種族清洗，」

他進一步強調，「任何持久和平，都必須建立在可行、不可逆轉且永久性的兩國方案基礎之上，這意味著結束以色列對巴勒斯坦領土的佔領，並建立一個獨立的巴勒斯坦國，加薩是其中不可分割的一部分。」

聯合國巴勒斯坦代表、巴勒斯坦權力機構（Palestinian Authority）任命的曼蘇爾（Riyad Mansour）表示，約旦國王阿卜杜拉二世（King Abdullah）將於下周訪問華府，代表阿拉伯國家向川普傳達統一立場。

「我們除了巴勒斯坦，沒有其他國家可去，加薩是其中珍貴的一部分，我們不會離開加薩，」曼蘇爾強調，「這世上沒有任何力量能將巴勒斯坦人民從我們的祖國驅逐出去，包括加薩。」

曼蘇爾進一步呼籲國際社會協助巴勒斯坦重建家園，「我們希望重建加薩，使其恢復生機。我們不尋求其他國家或其他所謂的新家園。」