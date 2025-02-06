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約旦準備好向以色列開戰？　川普「接管加薩論」發酵

▲▼約旦首都安曼（Amman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲約旦首都安曼（Amman）鳥瞰圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普4日宣布，在巴勒斯坦人被永久重新安置他處之後，將由美國「接管」加薩走廊（Gaza Strip），1月底也曾提議「清空」這塊狹長地帶。約旦對此回應，如果巴勒斯坦人被驅逐至該國境內，將準備好與以色列開戰。

《中東之眼》（Middle East Eye）引述消息人士說法報導，川普「清空」加薩走廊的呼籲，引發約旦的憤怒。如果以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）試圖把巴勒斯坦人強行驅逐進入約旦領土，這個美國盟友已經做好戰爭準備。

此前，川普多次表示，他希望約旦與埃及接納巴勒斯坦人，作為「清空」加薩走廊的一部分。

約旦與以色列的消息人士透露，約旦最不希望看到的就是戰爭，並且迫切渴望和平解決方案，但也堅決主張，一旦難民開始越境進入該國，將會關閉邊境，而若以色列企圖重新開放邊境，那將是「開戰的正當理由」。約旦人不會幻想能夠贏得與以色列的戰爭，但他們相信該國別無選擇、只能戰鬥。

▲▼加薩南部城市拉法（Rafah）的難民營，有民眾排隊等待領取免費食物。（圖／路透）

▲巴勒斯坦民眾，在加薩南部城市拉法（Rafah）排隊，領取免費食物。（圖／路透）

此前，約旦發布一份明確聲明指出，他們將把迫使巴勒斯坦人跨越邊境的任何企圖，視為嚴重違反1994年約旦與以色列和平條約的行為，已向西部邊境派遣額外部隊。作為回應，以色列也建立一個新的東部師團，保衛與約旦接壤的邊境。

一名消息人士向《中東之眼》表示，對於約旦與其哈希姆王朝（Hashemite dynasty）而言，川普的提議都是「生死存亡的問題」，因為該國是全球第三缺水的國家，1200萬人口主要居住在靠近約旦河與以色列邊境的狹長地帶，無法容納大量湧入的難民潮。

如果兩國真的開戰，擁有強大軍事資源的以色列，或許能夠迅速獲勝，卻也不得不控制約旦，這是一塊非常廣闊的領土，東部邊境還是一片開放沙漠。

以色列與約旦的邊境長達400公里，是以色列與加薩邊境的10倍，大部分區域都是崎嶇山地，有些地方更不可能派遣警察駐守，增加了長期游擊戰的可能性，幾乎肯定會吸引來自沙烏地阿拉伯、敘利亞、伊拉克等阿拉伯國家的戰士。

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