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斷崖式降溫！新北勞檢處提醒「3措施」避免低溫危害

▲新北勞檢處提醒「3措施」避免低溫危害。（圖／新北市勞檢處提供）

▲雇主提供勞工暖暖包禦寒。（圖／新北市勞檢處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

受寒流影響，中央氣象署預測新北市2月7日至9日局部地區將出現10度以下、甚至3至5度的低溫，新北勞動檢查處提醒雇主應做好「工作管理、健康管理、教育訓練」3措施，以防止低溫造成勞工身體傷害。倘雇主未做好相關防護措施導致發生職災，依《職業安全衛生法》最高可處30萬元罰鍰。

勞檢處解釋，「工作管理」意謂作業前應確認勞工穿著適當防寒衣物，並於作業中安排適當休息時間、提供熱飲及保暖設備等。由於勞工於低溫環境會提高腦心血管慢性疾病發生率，事業單位應執行「健康管理」減少暴露戶外的時間，降低危害風險；在休息場所中設置血壓計，並隨時注意勞工身體狀況，尤其需留意中高齡或患有心血管疾病勞工的健康情形，必要時尋求醫師協助。此外應實施「教育訓練」，使勞工瞭解低氣溫危害並遵守相關健康管理規定。

▲新北勞檢處提醒「3措施」避免低溫危害。（圖／新北市勞檢處提供）

▲雇主於工作場所提供勞工溫熱水。

新北勞檢處提醒，對於山區、沿海或水上等特殊工作環境，以及從事營造作業、廣告招牌吊掛、農漁業等的戶外工作者，雇主需特別注意低氣溫所造成的作業風險，並重視勞工健康保護工作；對使用機車、自行車等交通工具從事外送作業，則應穿著保暖或使用暖暖包等禦寒措施，確保勞工朋友在作業時都能健康平安。

勞檢處最後呼籲，勞工朋友在寒流過境期間，應隨時注意自身健康狀況，如有發現不適症狀，應該要立即休息，切莫勉強工作。此外，雇主應確實規劃並採取必要的預防措施，若發現勞工身體有不適情形，應立即就醫治療，倘未做好相關防護措施導致勞工發生職業災害，依《職業安全衛生法》可處最高30萬元罰鍰。

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低溫新北市勞工勞檢處防寒措施

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