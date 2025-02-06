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國光客運延遲發薪控「政府補貼未如期核撥」　公路局：非事實

▲▼國光客運。（圖／國光客運提供）

▲國光客運。（資料圖／國光提供）

記者李姿慧／台北報導

國光客運昨（5日）薪資未入帳，先是內部公告指政府補助款撥發有9千多萬元未入帳導致無法發薪，公路局反指業者未於過年前提出申請導致，國光今再控公路局同意預撥，但未收到，盼未來簡化作業。公路局晚間反擊指並非事實，指補貼款公路局均依規核撥，無未如期核撥情事，全國29家客運僅國光延發薪水。

國光客運今為薪水未入帳一事致歉，並強調春節6折優惠讓現金收入少4成，加上補助申請耗時3到6個月，業者須先墊支，公路局同意預撥仍未收到，盼未來簡化作業，薪資今將補發，並非營運困難。

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不過交通部公路局今晚間發出新聞稿強調，歷年春節期間國道客運優惠補貼款申請，均在連假結束後，由客運業者依實際營運資料提送各區監理所審核後撥款，所謂「政府補貼未如期核撥」說法與事實不符，目前國光客運尚未提出114年春節國道客運票價6折優惠相關資料申請撥款，該局已聯繫該公司儘速彙整售票資料提出申請，監理所收件後審核無誤，約1周即可撥付補貼款。

另有關公路客運及國道客運相關票差或虧損補貼，公路局表示，依規定業者每2個月申請1期票差補貼、每4個月申請1期虧損補貼，若客運業者提供資料完整無誤，各區監理所均以最快速度審核，約1周就會撥款，去年的票差或虧損補貼，全台29家於年前提出申請的國道客運業者，均於114年1月23日前全數撥款完畢，以協助業者因應年關資金需求。

針對國光客運聲稱「政府還有9千餘萬元補貼款項未撥款入帳，影響資金運用，導致員工1月薪資無法如期匯入」，公路局指出，該政府補貼款包含地方政府及觀光署台灣好行約2500餘萬元，公路局虧損及票差補貼約6500餘萬元，惟國光客運係於114年2月4日方送出2400萬元補貼申請，經審核因資料遺漏，業者於2月5日再補件，監理所立即審查確認後即通知該公司，並請其隔日2月6日親送發票即辦理撥款入帳，其餘4100餘萬元國光客運尚在整理資料尚未提出申請，也已與業者聯繫並提供協助，全國29家國道客運亦僅國光客運延發薪資，針對「政府補貼未如期核撥」說法尚非事實。

至於國光客運稱目前運價無法如實反映成本部分，公路局表示，國道客運運價原則每2年檢討一次，由中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會蒐集各業者意見後向該局提出申請，上次檢討調整為去年5月，國光客運公司如對於運價有相關意見或建議，即可於今年蒐集相關營運數據資料向公會反映，請公會於明年運價檢討時提出，公路局會依規定程序審核並依業者實際營運資料來檢討運價是否調整。

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