薪水昨沒入帳今補發！國光客運致歉揭原因：非營運產生困難

▲國光客運5日驚傳薪水未入帳。（資料圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

國光客運昨（5日）未準時發放薪水給員工，內部公告指政府補助款撥發有9千多萬元尚未入帳導致，不過公路局指業者補貼未於過年前提出申請。國光客運今致歉，並強調春節6折優惠讓現金收入少4成，加上補助申請耗時，業者須先墊支，公路局同意預撥仍未收到，盼未來簡化作業，薪資今將補發，並非營運困難。

國光客運昨驚傳首度薪水沒準時入帳，內部公告指是受政府補助款撥發作業尚有9千多萬元尚未入帳影響，不過公路局昨夜表示，其中6500萬元為公路局的補助款，因國光客運內部作業未於年前提出申請，導致無法撥付，後續將協助。

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國光客運今表示，受到疫情影響民眾出行習慣改變，私人載具大量成長，2019年全台自用小客車約685餘萬輛，但短短4年過後，自用小客車總數飆升至733餘萬輛，導致國道高速公路假日堵車越來越嚴重。國道客運相對台鐵及高鐵，在車程時間沒有優勢，國道客運路線客群逐漸流失，經營環境越來越困難。

為鼓勵公共運輸和刺激搭乘，公路局透過補貼攜手國道客運推出春節連假6折優惠，不過國光客運表示，此舉反造成現金收入少4成，而補助尚未先預撥，後續申請程序繁瑣，對各項補貼常需3到6個月，造成業者須先期墊支龐大購車、購油、薪資、場站租金等成本負擔。公路局雖已同意預撥，但業者仍未收到，希望政府能簡化作業流程儘速撥款，以協助業者避免資金調度問題發生。

國光客運更指出，國道高速路段運價雖於113年5月1日核定調整，惟因受限預算採核定補貼2/3方案與業者實際營運成本落差甚大，無法如實反映成本。因逢年節前後休假期間長資金需求更甚以往，又逢政府補貼未如期核撥，屬單一事件，非國光客運營運產生困難，請民眾安心乘車。

國光客運表示，台北區監理所協助補貼審核下，今日已完成核撥補貼將發放員工薪資，造成社會動盪深感抱歉。