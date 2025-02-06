寒流恐降雪「武陵賞櫻專車5路線」周末停開　2123張票可退費

▲武陵櫻花季周末寒流，5路線專車將停開。（資料圖／武陵農場提供）

記者李姿慧／台北報導

武陵農場櫻花季即將於2月8日登場，寒流明天(7日)下午南下，通往武陵農場主要道路恐路面結冰或降雪，公路局將啟動大型車等管制措施，武陵賞櫻專車5條路線周末2月8日及9日停開，已售出2123張車票將可退費。

寒流明天南下，明下半天起氣溫將驟降並持續影響至10日，公路局表示，高山地區氣溫將下降至冰點，通往武陵農場主要道路，宜蘭端之中橫公路宜蘭支線台7甲線30k至50k南山至勝光路段、台中端之台14甲線鳶峰至大禹嶺24K-41.5K，因位於高海拔區域，路面有結冰與降冰霰、降雪機率。

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公路局表示，一旦降雪，將依114年公路局雪季公告事項，下積雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車含大型重型機車，禁止進入管制路段。

此外，武陵農場賞櫻專車車票已於1月9日中午12時開賣，截至今日(6日)國光客運台北及宜蘭端武陵專車預售票，2月8日至2月9日等兩天車票已售出2123張。

公路局表示，考量本次寒流將影響台7甲線、台14甲線等山區公路，寒流下雪恐影響道路路面狀況，為保障民眾出遊安全，不排除提前啟動限加掛雪鏈或預警性封閉管制通行措施，屆時甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車含大型重型機車，將禁止進入管制路段。

公路局強調，國光客運武陵賞櫻專車5條公共運輸服務接駁路線，包括【國光客運台北車站－武陵農場】、【台北市府轉運站－武陵農場】、【宜蘭轉運站－武陵農場】、【羅東轉運站－武陵農場】、【三星鄉綜合運動場－武陵農場】，將於2月8日至2月9日期間暫時停止提供載客服務，並辦理預售票退票程序。另請2月8日至9日欲前往農場遊覽車，行經管制路段時應配合管制通行措施。