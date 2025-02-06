　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

寒流恐降雪「武陵賞櫻專車5路線」周末停開　2123張票可退費

▲▼武陵櫻花季2/8開跑。（圖／武陵農場提供）

▲武陵櫻花季周末寒流，5路線專車將停開。（資料圖／武陵農場提供）

記者李姿慧／台北報導

武陵農場櫻花季即將於2月8日登場，寒流明天(7日)下午南下，通往武陵農場主要道路恐路面結冰或降雪，公路局將啟動大型車等管制措施，武陵賞櫻專車5條路線周末2月8日及9日停開，已售出2123張車票將可退費。

寒流明天南下，明下半天起氣溫將驟降並持續影響至10日，公路局表示，高山地區氣溫將下降至冰點，通往武陵農場主要道路，宜蘭端之中橫公路宜蘭支線台7甲線30k至50k南山至勝光路段、台中端之台14甲線鳶峰至大禹嶺24K-41.5K，因位於高海拔區域，路面有結冰與降冰霰、降雪機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路局表示，一旦降雪，將依114年公路局雪季公告事項，下積雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車含大型重型機車，禁止進入管制路段。

此外，武陵農場賞櫻專車車票已於1月9日中午12時開賣，截至今日(6日)國光客運台北及宜蘭端武陵專車預售票，2月8日至2月9日等兩天車票已售出2123張。

公路局表示，考量本次寒流將影響台7甲線、台14甲線等山區公路，寒流下雪恐影響道路路面狀況，為保障民眾出遊安全，不排除提前啟動限加掛雪鏈或預警性封閉管制通行措施，屆時甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車含大型重型機車，將禁止進入管制路段。

公路局強調，國光客運武陵賞櫻專車5條公共運輸服務接駁路線，包括【國光客運台北車站－武陵農場】、【台北市府轉運站－武陵農場】、【宜蘭轉運站－武陵農場】、【羅東轉運站－武陵農場】、【三星鄉綜合運動場－武陵農場】，將於2月8日至2月9日期間暫時停止提供載客服務，並辦理預售票退票程序。另請2月8日至9日欲前往農場遊覽車，行經管制路段時應配合管制通行措施。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
日本大阪夫妻互砍！1死1命危　滿身血倒臥客廳
快訊／基隆潮境公園海域驚見女浮屍
快訊／基隆外木山漁港驚見浮屍！女趴水面載浮載沉
女星看不下去「486先生諷刺大S」　喊話廠商：期待儘早切割
輝達憾失DeepSeek關鍵人才　哈佛教授：美國沒把他留住
快訊／北市騎士萬板橋上離奇消失　1天後被發現陳屍五股河邊
18歲鷹架工休學養家摔死　「後事我處理」暖警捐5千再募10萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

誤認作家是國中生！李遠尬問「領文化幣了嗎？」自嘲要改行

寒流恐降雪「武陵賞櫻專車5路線」周末停開　2123張票可退費

大S猝逝後「仍繼續做善事」！網揪心點頭：頑固長輩去打疫苗了

寒流「大怒神式降溫」要來了　周末剩6度

全球值得旅遊20城市　「台灣排11名」贏大阪、曼谷！網愣：好意外

20多歲職軍染A流高燒42度2天病逝　疫調1年內皆無施打疫苗

北市學生流感疫苗接種率64.6%　教育局要求各校開學前完成消毒

台大醫被月薪70萬挖走！院長憂健保資源錯置　年輕醫不走救命科

10大內閣成員好感度！春節輸運成功獲肯定　交通部長陳世凱拿下第一名　

世新大學新聞主播營攜手雙主播　啟發下一代媒體菁英熱情

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

陸網紅「中S」宣布停止模仿大S　哀悼偶像：妳就是大女主

大S回來了...骨灰安置家中！　小S證實「不會幫熙媛辦告別式」

川普宣告美國將「接管加薩走廊」：我們會好好經營它

GOT7朴珍榮帥臉爆擊　鏡頭狂盯...害羞了XD

誤認作家是國中生！李遠尬問「領文化幣了嗎？」自嘲要改行

寒流恐降雪「武陵賞櫻專車5路線」周末停開　2123張票可退費

大S猝逝後「仍繼續做善事」！網揪心點頭：頑固長輩去打疫苗了

寒流「大怒神式降溫」要來了　周末剩6度

全球值得旅遊20城市　「台灣排11名」贏大阪、曼谷！網愣：好意外

20多歲職軍染A流高燒42度2天病逝　疫調1年內皆無施打疫苗

北市學生流感疫苗接種率64.6%　教育局要求各校開學前完成消毒

台大醫被月薪70萬挖走！院長憂健保資源錯置　年輕醫不走救命科

10大內閣成員好感度！春節輸運成功獲肯定　交通部長陳世凱拿下第一名　

世新大學新聞主播營攜手雙主播　啟發下一代媒體菁英熱情

彰化這條路200ｍ有18個「慢」字！網譏「慢慢巷」...公所回應了

快訊／基隆潮境公園海域驚見女浮屍　身分及落水原因待釐清

恐怖保母害嬰腦萎縮失明！二審重判4年　今再判賠家屬1411萬

這樣的池珍熙你看過？　真的親上李奎炯「男男之吻」：感情迅速加溫

小S氣罵「人在做天在看」　KIMIKO曝真實經驗：有些人不擇手段

投開票所補助淪貪污工具！公所女助理「買水100報帳1600」慘了

柯建銘收「殺全家」恐嚇信！逐一點名附暗殺方式　刑事局緊急追查

禾羽、林襄遊日大啖草莓下秒皺眉「表情大變」！　哭喊：被騙了

宋哥看不下去「486先生諷刺大S」　喊話廠商：期待儘早切割

李㼈心疼大S驟逝「心像被錘了」　曝已分好遺產：我死了有人會發財

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

生活熱門新聞

無良導遊偷拍「大S病容照」　網氣炸狂轟！急關帳號

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

明晚恐剩3℃　寒流要來了

傳大S骨灰放家中「到底會不會怎樣？」　網曝1做法

大S猝逝！唐綺陽警告「4星座」2月恐爆健康危機

今雨區擴大！　寒流明襲「全台斷崖式降溫」

486上《康熙》畫面被挖出！本人26字回擊秒刪文

對觀光客變不友善！日本人「點名3城市」：越來越明顯

不爽大S過世「死者為大」！丁允恭嗆：林北沒死也很大

恐跌破5℃！　寒流明襲最冷時間曝

大S猝逝　律師：汪小菲可能掌握3分之2遺產、帶走2小孩

快訊／3縣市大雨特報！下到晚上

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」買爆路易莎

大S殞落...親權歸汪小菲！S媽想拿回「可用這1招」

更多熱門

相關新聞

寒流「大怒神式降溫」要來了　周末剩6度

寒流「大怒神式降溫」要來了　周末剩6度

明天(7日)寒流南衝，桃園以北、東部溼答答，下半天起大降溫，預計冷到下周一清晨，其中周六晚間到周日清晨是最冷時刻，局部極端低溫可能跌破6度。明天到周日都有機會追雪。

寒流襲台！日警視廳曝「暖暖包貼這」最保暖

寒流襲台！日警視廳曝「暖暖包貼這」最保暖

日本明起下警報級大雪！岐阜1地積雪破259cm

日本明起下警報級大雪！岐阜1地積雪破259cm

寒流將來襲！當心建物磁磚剝落　北市建管處：最重罰30萬

寒流將來襲！當心建物磁磚剝落　北市建管處：最重罰30萬

寒流來恐結冰　翠峰至大禹嶺入夜預警封閉

寒流來恐結冰　翠峰至大禹嶺入夜預警封閉

關鍵字：

寒流武陵農場櫻花季專車公路局管制退票降雪

讀者迴響

熱門新聞

瘋傳大S骨灰包機返台是汪小菲付錢　小S罕動怒反擊：人在做天在看

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

無良導遊偷拍「大S病容照」　網氣炸狂轟！急關帳號

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

剛果監獄暴動　160女囚遭性侵後活活燒死

10歲女兒車上嘔吐！竹科失業父猛踹　超狠畫面曝

詹惟中突現身大S家豪宅樓下

大S最後對她說3字　賈永婕遭質問「徐家同意嗎」回應了

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」

抓到了！造謠汪小菲包機送大S「是張蘭乾兒子」

小S親回應包機！張蘭直播遭嗆「沒一句實話」

遠東紡織廠氣爆！當班主管開門秒遭炸　臟器外露亡

大S不辦告別式！

大S外甥來不及見最後一面！　

更多

最夯影音

更多

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面