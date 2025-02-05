　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國光客運「薪水沒入帳」稱政府補貼還沒撥　公路局：年前未提申請

▲▼國光客運,國道客運,轉運站。（圖／國光客運）

▲國光客運驚傳薪水沒有如期入帳。（資料圖／國光客運）

記者李姿慧／台北報導

國光客運驚傳薪水沒入帳，國光客運今(5日)對內部公告，指因政府補助款撥發作業流程影響，尚有9千多萬尚未入帳，導致1月本薪無法如期匯入帳戶，到帳後將立即撥薪。由於立院日前刪減總預算，引發聯想，不過公路局表示，其中6500萬為公路局的補助款，因國光客運內部作業未於年前提出申請，導致無法撥付。

網路社群今流出一張國光客運內部公告，內文指出1月份本薪原定2月5日發放，惟受政府補助(貼)款撥發作業流程影響，至今尚有新台幣9千餘萬元尚未撥款入帳，致1月份本薪無法如期匯入同仁帳戶，公司在此致上萬分歉意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國光客運該公告更聲稱，公司負責部門已積極協調主管機關催達辦理補助(貼)款撥發作業，並俟補助(貼)款到帳後，立即轉發匯入同仁帳戶，至遲併同獎金於2月20日下午5點前入帳，不便之處，懇請同仁見諒。112年度特休未休代金按期程於今(5)日下午5點前撥發。

▲▼國光客運公告延遲發薪是因為政府補助款沒入帳。（圖／讀者提供）

▲國光客運公告延遲發薪是因為政府補助款沒入帳。（圖／讀者提供）

對此，國光客運總經理任季男未接聽電話，無法取得回應。國光客運副董事長王應傑則表示，這幾年公司內部事務性事情他比較少涉入，但他認為應該不太可能。

由於立法院日前刪減中央政府總預算，公路局預算中被刪減26.5億元、68.69億元遭凍結，總金額超過95億元，如今就傳出對客運補貼款撥發沒入帳，引發外界聯想。

不過公路局表示，為協助各客運業者度過年關資金需求，公路局於農曆年前均已要求各區監理所針對業者申請之補貼款務必於農曆年前完成撥付，各區監理所均已如期審核完成於春節1月23日前撥入業者帳戶。

至於國光客運反映有9000餘萬元政府補貼款未撥付給業者，公路局表示，經查係包含地方政府及觀光署台灣好行約2500餘萬元，及公路局的公路客運虧損補貼約6500萬元。

公路局表示，有關公路局6500萬元部分，經查係國光客運內部作業以致未於年前提出申請，其中2400萬元國光客運已於今日補齊資料，公路局將協助儘速撥付；另4100萬元該公司相關營運資料尚在整理並未申請，已與國光客運聯繫並提供協助，請該公司儘速完成資料提出申請，將以最快速度核撥。

公路局強調，後續公路局將積極協助該公司早日完成申請及審核，俾利及早將薪水撥付予司機及相關員工。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
國光客運「薪水沒入帳」稱政府補貼還沒撥　公路局：年前未提申請
「北極圈冷空氣直送」寒流要來了！　鄭明典：對多數人來說會很冷
快訊／大樂透連3槓「下期飆1.6億」　17人獨自抱走百萬大紅
快訊／逆轉！美國郵政宣布「恢復受理中港包裹」
羅時豐姪子憶父親「十年前日本離世」　提醒骨灰回國必做一事
車友搭捷運「自行車掛在鐵桿上」　北捷：最高可罰7500元

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國光客運「薪水沒入帳」稱政府補貼還沒撥　公路局：年前未提申請

車友搭捷運「自行車掛在鐵桿上」　北捷：最高可罰7500元

新北「平溪天燈節」交通攻略　接駁車、臺鐵班次調整一次看

帶工程師男友見家長！她曝「唯一缺點」怕戳笑爸媽：愛上就認了

路易莎「謝絕政治活動」遭青鳥出征　官方回應了

「北極圈冷空氣直送」寒流週五到！　鄭明典：對多數人來說會很冷

50K女友狂吃大餐「出遊一趟噴3萬」　年薪百萬男擔憂...反被噴爆

台鐵票價30年首漲「117年轉虧為盈」　最快116年中還可再檢討票價

2025台灣燈會2／7桃園青埔登場　停車+交通動線一次看

網傳「沒打疫苗可囤克流感」　醫學會駁斥：延誤就醫恐害命

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

【WBC資格賽】球員集訓首日大點名 張育成嗨喊：我要全部

#放煙火 把重劃區雜草燒了 小情侶見釀禍急躲鏡頭 #台中

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友上集

#三環幫 #角頭 #劉憲治 遭斷掌槍殺！今 #告別式 #特警 持衝鋒槍重兵維安

Doncic搭機抵達洛杉磯！ 比「LA」手勢 湖人總管親迎

國光客運「薪水沒入帳」稱政府補貼還沒撥　公路局：年前未提申請

車友搭捷運「自行車掛在鐵桿上」　北捷：最高可罰7500元

新北「平溪天燈節」交通攻略　接駁車、臺鐵班次調整一次看

帶工程師男友見家長！她曝「唯一缺點」怕戳笑爸媽：愛上就認了

路易莎「謝絕政治活動」遭青鳥出征　官方回應了

「北極圈冷空氣直送」寒流週五到！　鄭明典：對多數人來說會很冷

50K女友狂吃大餐「出遊一趟噴3萬」　年薪百萬男擔憂...反被噴爆

台鐵票價30年首漲「117年轉虧為盈」　最快116年中還可再檢討票價

2025台灣燈會2／7桃園青埔登場　停車+交通動線一次看

網傳「沒打疫苗可囤克流感」　醫學會駁斥：延誤就醫恐害命

好面熟！香港東方男籃4人曾「旅台」　楊和難忘牛肉麵

林懷民、幾米首次合作　2025「FOCASA幾米馬戲樂園」3月底登場

女大生狂戀超帥教師！「連續騷擾6年」下場慘了

張穎穎「遇不好的人要止損」！　認學不會示弱：吃過很多虧

賴總統再提「四大堅持」　國台辦批「兩岸和平破壞者」

畢書盡過年狂嗑丈母娘的菜　竟完全沒變胖…可能原因曝光

一日消防員防火防災觀念從小扎根　南消六大和緯分隊寓教於樂

飆33分再度大秀全英文賽後訪問　盧峻翔：英文訪問比打球還緊張

國光客運「薪水沒入帳」稱政府補貼還沒撥　公路局：年前未提申請

陳亭妃爭取水資源局舊宿舍供災民居住　利用空地公私合作建組合屋

2歲弟與魟魚開心共舞 離開還不忘隔窗吻別XD

生活熱門新聞

大S死於大白肺！醫白話解「被痰活活淹死」

大S猝逝！唐綺陽警告「4星座」2月恐爆健康危機

大S兒女恐被汪小菲帶回北京！S媽想拿回僅有1招

不爽大S過世「死者為大」！丁允恭嗆：林北沒死也很大

今晨6.5℃！　午後變天「下最大」地區曝

有破綻！內埔摸彩「這1幕炸了」疑點曝

寒假僅15天！台南「今天提早開學」原因曝

對觀光客變不友善！日本人「點名3城市」：越來越明顯

斷崖式大降溫！　下波恐更冷挑戰寒流

大S爆「急診時血氧89%」　醫喊超危急：只能撐幾小時

恐剩4℃！　下波強冷空氣再加碼

新竹「巨無霸L型人龍」排爆兩條街！網：台灣人不意外

連2年中汽車輸了　台中女更神！連2年抽到鑽戒

青鳥出擊！路易莎門市「謝絕政治活動」炎上

更多熱門

相關新聞

賴清德曝公費、自費流感疫苗仍有庫存　喊話「四類人」盡速接種

賴清德曝公費、自費流感疫苗仍有庫存　喊話「四類人」盡速接種

民進黨今（5日）召開中常會，據轉述，總統兼任黨主席賴清德會中致詞時表示，中央政府可以使用的預算，被大幅刪減及凍結高達三成以上，勢必會影響到，台灣面對國際局勢變化的處理能力，希望在野黨能夠再次審慎評估，這種先例一開，對於全民和國家的利益，都沒有好處。另外，賴也提到，流感好發的季節尚未結束，目前，公費加上自費流感疫苗仍有庫存，請65歲以上長者、高風險慢性病患者、學生、以及學齡前幼兒，儘速接種疫苗，守護自身和家人的健康。

台南推出彩繪泥塑保存補助邀寺廟共同守護文化瑰寶

台南推出彩繪泥塑保存補助邀寺廟共同守護文化瑰寶

節能家電補助遭凍結20％　50萬民眾深受影響

節能家電補助遭凍結20％　50萬民眾深受影響

行政院下令：公務機關全面禁止使用DeepSeek

行政院下令：公務機關全面禁止使用DeepSeek

基隆幼兒園餐費補助增23元　營養師進駐把關

基隆幼兒園餐費補助增23元　營養師進駐把關

關鍵字：

國光客運薪水延遲政府補助補貼公路局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S骨灰放家中　小S：不辦告別式

大S搭機合照粉絲「最後身影」瘋傳

快訊／大S回家了！

命理師斷言小S「命中有4女1子」　網驚呼：雞皮疙瘩

汪小菲挨轟認錯了！

汪小菲來了！　急奔大S家

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」

大S不辦告別式！

大S死於大白肺！醫白話解「被痰活活淹死」

大S猝逝！唐綺陽警告「4星座」2月恐爆健康危機

與大S最親！小S大女兒Elly傳從美急返台

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

大S兒女恐被汪小菲帶回北京！S媽想拿回僅有1招

S媽悄刪臉書「同框具俊曄比心合照」　白髮人送黑髮人惹鼻酸

更多

最夯影音

更多

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面