國光客運「薪水沒入帳」稱政府補貼還沒撥　公路局：年前未提申請

▲國光客運驚傳薪水沒有如期入帳。（資料圖／國光客運）

記者李姿慧／台北報導

國光客運驚傳薪水沒入帳，國光客運今(5日)對內部公告，指因政府補助款撥發作業流程影響，尚有9千多萬尚未入帳，導致1月本薪無法如期匯入帳戶，到帳後將立即撥薪。由於立院日前刪減總預算，引發聯想，不過公路局表示，其中6500萬為公路局的補助款，因國光客運內部作業未於年前提出申請，導致無法撥付。

網路社群今流出一張國光客運內部公告，內文指出1月份本薪原定2月5日發放，惟受政府補助(貼)款撥發作業流程影響，至今尚有新台幣9千餘萬元尚未撥款入帳，致1月份本薪無法如期匯入同仁帳戶，公司在此致上萬分歉意。

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國光客運該公告更聲稱，公司負責部門已積極協調主管機關催達辦理補助(貼)款撥發作業，並俟補助(貼)款到帳後，立即轉發匯入同仁帳戶，至遲併同獎金於2月20日下午5點前入帳，不便之處，懇請同仁見諒。112年度特休未休代金按期程於今(5)日下午5點前撥發。

▲國光客運公告延遲發薪是因為政府補助款沒入帳。（圖／讀者提供）

對此，國光客運總經理任季男未接聽電話，無法取得回應。國光客運副董事長王應傑則表示，這幾年公司內部事務性事情他比較少涉入，但他認為應該不太可能。

由於立法院日前刪減中央政府總預算，公路局預算中被刪減26.5億元、68.69億元遭凍結，總金額超過95億元，如今就傳出對客運補貼款撥發沒入帳，引發外界聯想。

不過公路局表示，為協助各客運業者度過年關資金需求，公路局於農曆年前均已要求各區監理所針對業者申請之補貼款務必於農曆年前完成撥付，各區監理所均已如期審核完成於春節1月23日前撥入業者帳戶。

至於國光客運反映有9000餘萬元政府補貼款未撥付給業者，公路局表示，經查係包含地方政府及觀光署台灣好行約2500餘萬元，及公路局的公路客運虧損補貼約6500萬元。

公路局表示，有關公路局6500萬元部分，經查係國光客運內部作業以致未於年前提出申請，其中2400萬元國光客運已於今日補齊資料，公路局將協助儘速撥付；另4100萬元該公司相關營運資料尚在整理並未申請，已與國光客運聯繫並提供協助，請該公司儘速完成資料提出申請，將以最快速度核撥。

公路局強調，後續公路局將積極協助該公司早日完成申請及審核，俾利及早將薪水撥付予司機及相關員工。