輝達憾失DeepSeek關鍵人才潘梓正　哈佛教授：美國沒把他留住

▲DeepSeek工程師潘梓正曾拿到輝達全職工作邀約,但最終選擇加入DeepSeek。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

中國人工智慧新創公司「深度求索」(DeepSeek)迅速竄紅引發全球關注。不過哈佛大學教授艾利森(Graham Allison)透過社群平台X發文稱,其實DeepSeek原本有機會在美國誕生,DeepSeek工程師潘梓正(Zizheng Pan)曾在輝達實習、拿到輝達全職工作邀約,但美國並沒有成功留住人才,與「國運級AI」擦肩而過。

艾利森指出,DeepSeek第4名工程師潘梓正在開發DeepSeek的R1模型方面發揮重要作用,但在他加入DeepSeek之前,曾於2023年在輝達實習4個月,輝達也給出全職工作邀約。

只不過潘梓正最終選擇回到中國大陸加入DeepSeek,艾利森認為,原因就出在矽谷公司未能在美國提供他這樣做的機會。而這樣的結果也顛覆外界對於美國在人工智慧領域主導地位的認知,相關公司市值蒸發1兆美元,震撼全球AI產業。

4/ Answer: because the Silicon Valley company for whom he was creating algorithms failed to offer him an opportunity to do that here in the USA.

艾利森直言,「這也提醒著我們,美國必須認真看待吸引人才、留住人才,包括來自中國大陸的人才」,潘梓正並不是美國第一個失去的超級天才,也不會是最後一個。

對於潘梓正選擇加入DeepSeek,輝達高級研究科學家禹之鼎(Zhiding Yu)表示,很佩服潘梓正當年做出的決定,是DeepSeek多項重要工作的重要貢獻者,對於潘梓正如今取得的成就感到非常開心。

禹之鼎說,「(潘梓正)是我這些年來親眼見證的典型案例,我們許多頂尖優秀的人才來自中國大陸,這些人並不一定只能在美國企業取得成就,相反的,我們從他們身上學到許多」,若持續編織地緣政治議程、製造針對中國研究人員的敵對主張,只會自毀前程,失去更多競爭力。

Zizheng was one of our interns at NVIDIA back in summer 2023. Later, when we were considering to make him a FT offer, he chose to join DeepSeek without much hesitance. Back then, the DeepSeek multimodal team only has 3 people.



I am still very much impressed by Zizheng’s decision… https://t.co/D6k6XGgvEn