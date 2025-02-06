輝達憾失DeepSeek關鍵人才潘梓正　哈佛教授：美國沒把他留住

▲DeepSeek工程師潘梓正曾拿到輝達全職工作邀約，但最終選擇加入DeepSeek。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

中國人工智慧新創公司「深度求索」（DeepSeek）迅速竄紅引發全球關注。不過哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）透過社群平台X發文稱，其實DeepSeek原本有機會在美國誕生，DeepSeek工程師潘梓正（Zizheng Pan）曾在輝達實習、拿到輝達全職工作邀約，但美國並沒有成功留住人才，與「國運級AI」擦肩而過。

艾利森指出，DeepSeek第4名工程師潘梓正在開發DeepSeek的R1模型方面發揮重要作用，但在他加入DeepSeek之前，曾於2023年在輝達實習4個月，輝達也給出全職工作邀約。

只不過潘梓正最終選擇回到中國大陸加入DeepSeek，艾利森認為，原因就出在矽谷公司未能在美國提供他這樣做的機會。而這樣的結果也顛覆外界對於美國在人工智慧領域主導地位的認知，相關公司市值蒸發1兆美元，震撼全球AI產業。

4/ Answer: because the Silicon Valley company for whom he was creating algorithms failed to offer him an opportunity to do that here in the USA. — Graham Allison (@GrahamTAllison) January 31, 2025

6/ DeepSeek’s fourth multimodal engineer Zizheng Pan (left) and DeepSeek’s founder Liang Wenfeng (right). pic.twitter.com/rud2qZ2o6Z — Graham Allison (@GrahamTAllison) January 31, 2025

艾利森直言，「這也提醒著我們，美國必須認真看待吸引人才、留住人才，包括來自中國大陸的人才」，潘梓正並不是美國第一個失去的超級天才，也不會是最後一個。

對於潘梓正選擇加入DeepSeek，輝達高級研究科學家禹之鼎（Zhiding Yu）表示，很佩服潘梓正當年做出的決定，是DeepSeek多項重要工作的重要貢獻者，對於潘梓正如今取得的成就感到非常開心。

禹之鼎說，「（潘梓正）是我這些年來親眼見證的典型案例，我們許多頂尖優秀的人才來自中國大陸，這些人並不一定只能在美國企業取得成就，相反的，我們從他們身上學到許多」，若持續編織地緣政治議程、製造針對中國研究人員的敵對主張，只會自毀前程，失去更多競爭力。